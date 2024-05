Novo trailer de Beetlejuice confirma morte de personagem do primeiro filme

Os fãs de Beetlejuice foram pegos de surpresa nesta quinta-feira, 23 de maio, com a divulgação do novo trailer de ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice’, sequência do longa-metragem de 1988, Os Fantasmas se Divertem. Conforme publicado pela Rolling Stones, a previsão de estreia da continuação é para o mês de setembro.

No trailer, algumas informações previamente divulgadas foram confirmadas. Na história, Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara voltam a dar vida aos personagens interpretados por eles no antigo filme. No entanto, logo nos primeiros segundos do trailer somos informados da morte de Charles Deetz, pai da protagonista, que era interpretado pelo ator Jeffrey Jones. Vale lembrar que o ator deixou a vida pública após ser acusado de armazenar pornografia infantil.

Outros nomes também se juntam ao elenco

Por sua vez, o elenco ganha a adição de Jenna Ortega interpretando Astrid, filha de Lydia que se mostra decidida a repetir os passos da mãe e abrir espaço para Beetlejuice voltar a vida.

Além dela, os atores Willem Dafoe (Pobres Criaturas), Justin Theroux (The Leftovers) e Monica Bellucci (Mafia Mamma: De Repente Criminosa), entraram para o elenco do filme dirigido por Tim Burton, que também foi o responsável pela direção do primeiro filme.

Vale lembrar que quando “Os Fantasmas se Divertem” foi lançado, o filme arrecadou uma bilheteria de US$ 75 milhões ao redor do mundo, além de conquistar as estatuetas do Oscar na categoria de Melhor Cabelo e Maquiagem no ano de 1989.

No primeiro filme conhecemos a história de um casal de espíritos interpretado por Alec Baldwin e Geena Davis, o casal contrata Beetlejuice para expulsar a família que se mudou para a casa em que eles moravam. No decorrer da história, Beetlejuice decide se casar com Lydia Deetz, e quase consegue o feito.

Já na sequência que deve estrear no segundo semestre de 2024, a família Deetz retorna ao casarão após a morte de Charles Deetz. No local, Astrid descobre uma maquete com imagens de Beetlejuice e desafia a mãe ao repetir o nome do demônio por três vezes seguidas, dando início a uma grande confusão. Veja: