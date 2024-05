Marina Ruy Barbosa brilha ao usar luxuoso vestido da Chanel em Cannes

Que Marina Ruy Barbosa sempre dá seu nome em Cannes, na França, todo mundo sabe. Mas, a atriz deixou todos de queixo caído quando apareceu com um vestido vintage da Chanel, que integra a coleção de primavera de 1987.

Além do vestido luxuoso da grife francesa, que tem styling assinado por Pedro Sales, Marina Ruy Barbosa arrasou ao usar luvas pretas e uma faixa da mesma cor, que combinam com os laços dos ombros.

Quando Marina Ruy Barbosa usou o vestido da Chanel?

A atriz escolheu o vestido para acompanhar a première de Motel Destino, do diretor brasileiro Karim Aïnouz.

Antes mesmo da exibição começar em Cannes, Mariana Ruy Barbosa chamou a atenção de todos no tapete vermelho do 77º Festival de Cinema.

Luvas e laço preto fizeram parte do look luxuoso de Marina Ruy Barbosa em Cannes, França (Divulgação/Agência Brazil News)

Vestido de princesa destacou a atriz brasileira em Cannes

Aos 28 anos, Marina Ruy Barbosa também se destacou por outro look no tapete vermelho de Cannes. Antes da exibição do filme Horizon: An American Saga, de Kevin Costner, a atriz apareceu usando um vestido dourado de estilo princesa, que foi criado pela estilista coreana Sohee Park.

O look volumoso e luxuoso de Marina Ruy Barbosa foi conjugado ainda com um colar, brincos e um anel Chopard em ouro branco cravejado com diamantes amarelos e brancos.

O filme brasileiro Motel Destino em Cannes

Dirigido por Karim Aïnouz, Motel Destino é um filme que conta a história de Heraldo (Iago Xavier), um jovem de origem humilde, que para se livrar de uma dívida, decide assaltar um banco.

Mas, nada dá certo e ele acaba indo morar num motel beira de estrada, onde conhece Dayana (Nataly Rocha). O ator Fábio Assunção, que já trabalhou com Marina Ruy Barbosa em novelas da TV Globo, também faz parte do elenco do longa-metragem, que foi apresentado no 77º Festival de Cinema de Cannes.