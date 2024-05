Marina Ruy Barbosa aparece com joias de R$ 116 milhões em Festival de Cannes; veja mais sobre os itens

Marina Ruy Barbosa não passa batido em lugar nenhum. Mas além da beleza da atriz, o que também chamou a atenção durante o Festival de Cannes foram usas joias e vestidos.

Segundo a revista Quem, os acessórios de Marina possuem um valor de exorbitante, podendo chegar em até R$ 116 milhões!

De acordo com o site, no último dia 17 de maio o look escolhido pela atriz para um evento de uma joalheria foi um vestido Giambattista Valli e joias de rubis, avaliadas em aproximadamente R$ 28 milhões.

Já no domingo, dia 19, a presença no tapete vermelho para a exibição do filme ‘Horizon: An American Saga’, foi marcada pela escolha de um vestido longo Miss Sohee e claro, com joias, avaliadas em mais de R$ 88 milhões, segundo a Quem. O conjunto de colar, brincos e anéis, contavam com diamantes brancos e amarelos.

Gracyanne Barbosa revela como está sua vida sexual após a separação: ‘Sexo artesanal’

Desde o anúncio sobre o término de seu casamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa segue solteira. Recentemente, ela decidiu brincar com os seguidores e publicar um meme que “reflete sua vida sexual” desde a separação. Conforme publicado pela Glamour, a musa decidiu interagir de forma bem-humorada com os seguidores e não perdeu a oportunidade de fazer a brincadeira.

Na noite da última quarta-feira, dia 22 de maio, ela fez questão de compartilhar diversos memes e vídeos dos seguidores nos quais foi marcada. Entre eles, ela dividiu um meme que chamou a atenção dos seguidores no qual fala sobre a vida sexual: “Ultimamente só tenho praticado sexo artesanal. Todo feito a mão”. A imagem em questão foi compartilhada junto de uma série de risadas.

Sensualidade e desejo

A publicação feita por Gracyanne foi na mesma semana em que ela anunciou o lançamento de uma collab com uma marca de lingeries. A coleção, nomeada “Desejo Íntimo”, já está disponível para venda no site da Desejo Lascivo Lingerie e tem peças que variam de R$139 a R$299.

Segundo Gracy, a coleção é uma forma de traduzir a força, independência e sensualidade da mulher, além de ressaltar traços de delicadeza e romantismo. “Essa coleção traduz meus desejos mais íntimos de beleza, elegância, delicadeza, romance e prazer. Estou apenas começando, mas tenho certeza que vocês irão se apaixonar pelo meu lado delicado”.