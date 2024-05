Igual a William? Acusam o príncipe Harry de ter sido infiel a Meghan com esta modelo

Os homens da realeza britânica não escaparam das acusações de infidelidade, pois depois de o agora Rei Charles III ter traído Lady Di com Camilla Parker, seus filhos, o príncipe William e Harry , foram acusados de serem infiéis às suas esposas.

Primeiro foi a vez de William, que foi ligado romanticamente à nobre Rose Hanbury, e agora é a vez de Harry, que tem sido alvo de críticas após renunciar aos seus títulos reais e seu casamento com Meghan Markle.

Embora o ex-duque de Sussex tenha construído sua família com a ex-atriz nos Estados Unidos, longe dos protocolos reais, agora surgiram rumores de um suposto romance que ele teve com uma bela modelo britânica.

Ela seria a mulher com quem o príncipe Harry traiu Meghan Markle

Foi a especialista em realeza britânica Angela Levin quem revelou o suposto caso extraconjugal de Harry, chegando até mesmo a mencionar o nome da terceira pessoa envolvida, o que causou grande surpresa.

Harry teria sido infiel a Meghan com a modelo britânica de 34 anos, Sarah Ann Macklin, que já foi rosto de grandes marcas como Burberry, Dolce & Gabbana e Ralph Lauren, o que lhe garante um grande número de seguidores nas redes sociais.

No entanto, o suposto relacionamento teria se desenvolvido antes de ele chegar ao altar com Markle, então eles estavam nos primeiros meses de namoro, embora tenha sido depois que Harry e Meghan oficializaram seu relacionamento.

O filho mais novo do monarca britânico teria conhecido a modelo durante uma festa em 2016 e a química teria sido inevitável.

"Durante os primeiros dias de seu relacionamento com Meghan, Harry estava saindo com Macklin. Eles se conheceram em uma festa privada e ele fez de tudo para conseguir o número de telefone dela. Depois, ele a bombardeou com mensagens de texto... Um amigo dele me disse: 'Eles tentaram, embora fossem muito diferentes. Ela levava uma vida muito saudável e mal bebia. Era uma questão em que estavam em uma sintonia completamente diferente', revelou a escritora."

Apesar daquela situação, o romance entre Harry e Meghan conseguiu sobreviver e finalmente chegar ao altar, concebendo seus dois filhos: Archie e Lilibeth, que eles mantiveram longe do escrutínio público para proteger sua privacidade em meio a tanto ódio que recebem diariamente.