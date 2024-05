É a sua substituição? Pintura de Kate Middleton causa indignação por não ter o seu nome nem o seu rosto

O príncipe William, Duque de Cambridge, e Catherine, Duquesa de Cambridge, chegam para a estreia real do filme 'Top Gun: Maverick' no Odeon Leicester Square em 19 de maio de 2022 em Londres, Inglaterra. (Foto de Dan Kitwood/Getty Images)

As polêmicas não param na vida de Kate Middleton apesar de seu esforço para se manter afastada e lutar contra o câncer em privado. A princesa de Gales se tornou uma das mulheres mais comentadas nos últimos meses.

A polêmica causada pela saúde da futura rainha da Inglaterra levou muitos a compará-la com a pressão midiática que Lady Di sofreu quando era parte da realeza britânica, e agora uma nova pintura tem causado indignação nas redes sociais.

Muitas especulações têm girado em torno do verdadeiro estado de Middleton, então cada movimento da família real tem sido duramente criticado.

A pintura de Kate Middleton que causou indignação

Foi a revista Tatler, especializada em Casas Reais, moda e estilo de vida, que causou indignação nas redes sociais após a sua nova capa do próximo mês de julho, na qual tentaram prestar homenagem à esposa do príncipe William, mas que não foi bem recebida.

A revista fala sobre a "força, dignidade e coragem" que a princesa de Gales demonstrou ao contar ao mundo sobre seu diagnóstico de câncer e o tratamento ao qual se submeteria, e a responsável por realizar a pintura da capa foi a artista britânica-zambiana Hannah Uzor.

A artista se inspirou no visual que Kate usou para um jantar de Estado no Palácio de Buckingham durante a visita oficial do presidente da África do Sul em 2022, então ela aparece com um longo vestido branco adornado com gemas e uma de suas tiaras favoritas, a Lover's Knot.

“Escolhi com base na cor dos olhos dela e também tentando conseguir elementos de estar em um jardim e na água, já que remar é um dos seus esportes favoritos”, disse sobre a cor azul do fundo da imagem.

Apesar da tentativa de homenagear a monarca, as críticas não demoraram a aparecer nas redes sociais, pois os internautas consideram que ela não se parece com a pessoa retratada e também criticaram o fato de seu nome não ter sido incluído na capa, resultando em comentários negativos imediatos.

“Todos vocês, isso é real. Estão inventando uma nova Kate Middleton em tempo real. Esta é uma pintura da sua substituta. LANÇAMENTO SUAVE DA PRINCESA DE GALES 2.0”, disse um usuário em X sobre a imagem.

“Parece mais com aquela outra mulher, chama-se Rose?”, “Meu Deus, combinaram a Rose e a Kate para fazer esse rosto”, “Não tenho certeza de quem é a pessoa na foto, mas não é a Kate”, foram outras opiniões a respeito.