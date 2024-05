Como os membros de Friends lidaram com a morte de Matthew Perry

Matthew Perry foi uma das estrelas mais queridas de Hollywood e, alguns meses após a sua morte, aqueles que mais foram afetados pela perda foram seus colegas de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

ANÚNCIO

Aqui mostramos o que aconteceu com os protagonistas da série e como tem sido este tempo desde a morte do ator em outubro de 2023.

Courteney Cox

Recentemente, a atriz surpreendeu ao revelar que teve algumas experiências paranormais, pois afirma que Matthew a visitou em várias ocasiões.

"Estou muito grata por ter podido trabalhar tão de perto com ele durante tantos anos. Ele me visita muito, se acreditarmos nisso", expressou a atriz em uma entrevista com o CBS Sunday Morning.

Cox afirmou que Perry sempre será alguém que ele lembrará com carinho, graças a tudo o que compartilharam em vida.

“Eu falo com minha mãe, meu pai, Matthew. Sinto que há muitas pessoas que acredito que nos guiem. Eu sinto... tenho certeza de que sinto que Matthew está perto”, acrescentou.