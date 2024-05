Ben Affleck e JLo: a verdadeira razão pela qual se separaram há 20 anos

No início do século, um dos casais mais mediáticos da cena internacional era o de Jennifer Lopez e Ben Affleck. Eles se conheceram em um set, estavam prontos para se casar e eram destaque em todas as manchetes. No entanto, em 2004 eles se separaram, mas o que aconteceu naquela época?

Por que o relacionamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez não prosperou?

A história de amor de Jennifer Lopez e Ben Affleck começou em 2002, e no final desse ano já estavam noivos. Depois de adiarem o casamento, o casal se separou definitivamente em 2004.

Jennifer Lopez Os atores estariam passando por um momento difícil em seu relacionamento (@jlo / Amy Sussman/Getty Images / Instagram)

O destino quis unir duas das maiores estrelas de Hollywood no set da comédia romântica ‘Gigli’. O protagonista do filme, Larry Gigle, interpretado por Affleck, recebe a tarefa de sequestrar Brian, o irmão mais novo com problemas mentais de um poderoso promotor. Para garantir que Gigli não estrague o plano, seu chefe designa Ricki, Jennifer Lopez, uma assassina com uma atitude forte.

À medida que o filme avança, a relação entre os dois protagonistas começa a florescer, o que complica ainda mais a missão, mas a ficção também se tornou realidade quando o amor entre Ben Affleck e Jennifer Lopez ultrapassou a tela. Dentro e fora do set, eles estavam muito carinhosos.

Fatores que influenciaram a ruptura de Ben Affleck e Jennifer Lopez

O casal conseguiu cativar o mundo do espetáculo no início do milênio. Seu relacionamento era caracterizado por uma boa química e paixão entre eles. Por isso, surpreende a sua separação e aqui estão alguns dos fatores, de acordo com o site Vanidades.

Problemas que superam o amor: Em novembro de 2002, o casal anunciou seu noivado. No entanto, o que parecia ser um conto de fadas logo se viu manchado. Jennifer Lopez falou sobre sua ruptura: "Foi muito difícil, foi um momento muito triste deixar ir alguém que você realmente ama porque simplesmente não consegue entender", disse e acrescentou: "Você simplesmente não tem a capacidade e habilidade naquele momento, emocionalmente, para resolver isso".

Jennifer Lopez e Ben Affleck Os atores estariam passando por um momento difícil em seu relacionamento ( Jason Merritt, Frazer Harrison/Getty)

A pressão da mídia: “O Ben e eu terminamos três dias antes do nosso casamento... Tínhamos planejado um grande casamento e, três dias antes, simplesmente desmoronamos sob a pressão”, comentou JLo.

Um relacionamento sob escrutínio: apesar de seu grande amor e compromisso, outros fatores começaram a erodir as bases de seu relacionamento. Ben Affleck explica que a separação se deveu a “enorme quantidade de escrutínio em torno de nossa vida privada”.