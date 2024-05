Após sair do American Idol os fãs de Katy Perry sonham com um novo álbum

No último fim de semana, Katy Perry encerrou sua participação como jurada após sete anos no famoso programa de televisão ‘American Idol’, alegando desde fevereiro que precisava de tempo para desenvolver outros projetos pessoais. A situação surpreendeu muitos, mas também encheu de esperança outros sobre um possível retorno em breve aos palcos e estúdio de gravação.

A ilusão de seu retorno musical foi gerada quando foi a própria Katy quem indicou dias atrás, ter uma música pronta para gravar que definiu categoricamente como uma das "mais importantes" de sua carreira artística.

No entanto, nas últimas horas, a incerteza sobre o futuro aumentou devido a uma mudança significativa na foto de perfil em todas as redes sociais, uma situação que muitos definem como o início de uma nova etapa profissional na música.

Mudança de foto em suas redes sociais

Informações do NME indicam que Katy Perry trocou sua foto de perfil anterior, que mostrava seu rosto com suas iniciais ‘KP’ em um logotipo brilhante e futurista, em frente a um fundo vermelho brilhante. O mesmo teria acontecido com sua imagem de capa, com as mesmas cores, mas adornada com bolhas na parte inferior.

O meio citado indicou que tudo isso teria acontecido em menos de 24 horas desde sua despedida do programa de telerrealidade de concorrentes cantores criado por Simon Fuller.

O jornal britânico, The Sun, já havia adiantado em uma reportagem no final de 2023 que uma fonte próxima a Perry afirmou que ela estava escrevendo novas músicas para o que seria o álbum “mais pessoal” até então: “Katy esteve trabalhando em seu álbum mais pessoal durante a maior parte dos últimos dois anos. Ela tem feito isso em seus próprios termos e é bastante diferente de tudo que já publicou antes”.