Advogada revela como se tornou influenciadora das marcas mais luxuosas do mundo

Natural de Achao, em Chiloé, a advogada María José Aravena está fazendo história como a chilena que compartilha conteúdo de luxo sobre marcas exclusivas de moda, levando-a a deixar os casos judiciais para assumir seu novo papel como influenciadora de marcas como Dior e Tiffany.

Segundo a renomada criadora de conteúdo de moda, tudo começou devido à sua paixão pela elegância, se vestir bem e artigos de luxo. Primeiramente, ela se ofereceu como colunista de uma revista e, em seguida, com o boom do Instagram, encontrou um nicho onde seus conhecimentos eram muito apreciados por seus seguidores.

“O conteúdo começou a ser interessante para pessoas que eu não conhecia e comecei a formar uma mini comunidade. Comecei a compartilhar dados ou certas imagens que eu achava interessantes. Isso não era um trabalho. Não estava em meu radar a opção de lucrar ou trabalhar com marcas, era um hobby”, disse à LUN a advogada que trabalhou por três anos na área do direito.

Foi assim que as marcas começaram a contactá-la, chegando ao ponto de cruzar fronteiras para comparecer a eventos glamurosos de lançamentos, lembrando quando compartilhou com a protagonista da série Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo.

“No ano passado, na Fashion Week de Nova Iorque, fui ao desfile de Michael Kors e tive a oportunidade de conversar com Blake Lively (“Gossip girl”) e Ellen Pompeo (“Grey’s anatomy”) que me disse: you look so stunning (você está tão deslumbrante) e eu fiquei chocada, não podia acreditar que ela estava elogiando meu visual. E foi muito genuíno”.

María José Aravena

Ela foi contactada pela Tiffany

Embora tenha apenas 89 mil seguidores, um número um pouco baixo considerando os altos números que outros influenciadores têm, seu conteúdo é valorizado pelas marcas por ser de um nicho extremamente exclusivo.

"Conhecendo as maravilhas da linha Prestige da @diorbeauty. Em breve mostrarei o novo lançamento, realmente impactante", "a partir de hoje (ironicamente no dia do meu aniversário) e oficialmente faço parte da família @ferragamo", lê-se em algumas de suas postagens.

"Dior. Foi a primeira marca que confiou em mim e com a qual tenho o prazer de colaborar até hoje. Eles me enviaram um conjunto de produtos. Chegou como um presente e não me pediram nada. Foi a primeira vez que senti que isso poderia ser um trabalho. Isso foi há quatro anos", contou.

Atualmente, a carteira de clientes dela foi ampliada com a inclusão da Tiffany.

“Quando me contactaram, pensei que queriam me hackear, pensei que este e-mail era mentira, que era um golpe, não podia acreditar e já se passaram dois anos”, revelou feliz.