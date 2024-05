A Netflix lançou ‘O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe’: sobre o que é o documentário?

Os amantes de documentários têm um título para conferir na Netflix. A plataforma acaba de lançar “O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe”, seu novo filme do gênero.

A produção da Anima Films, dirigida por Matías Gueilburt e escrita por Nicolás Gueilburt, narra em quase duas horas o surgimento, expansão e queda do império do coach Leonardo Cositorto.

Se quiser saber do que se trata antes de começar a assistir ou adicionar à sua lista para assistir depois, continue lendo para descobrir qual é a sinopse deste novo projeto do serviço digital.

Sobre o que trata “O vendedor de ilusões: O caso Geração Zoe”?

O filme revisita minuciosamente a história da Geração Zoe, uma empresa fundada e dirigida por Cositorto que oferecia cursos de coaching ontológico e educação financeira a partir da Argentina.

O master coach convenceu milhares a investir na organização junto com uma equipe. No entanto, a empresa não passava de um esquema Ponzi fraudulento.

Após um tempo no mercado, a Geração Zoe teve um crescimento tremendo e se expandiu para mais de uma dezena de países na América Latina, Espanha e EUA durante a pandemia em 2020.

Seu serviço mais atraente era sua carteira virtual e sua criptomoeda, Zoe Cash. Os investidores deveriam fazer um investimento mínimo de US$2000 para iniciar o plano. O montante ficava bloqueado por um ano.

A Geração Zoe teve um crescimento tremendo e se expandiu para mais de uma dúzia de países em 2020 | (Cortesía de Netflix © 2024)

Por outro lado, eles ganhavam 7,5% de juros em dólares por mês em seu investimento; no entanto, se conseguissem convencer outros a se juntarem ao grupo, o lucro poderia chegar a 20% de juros.

Quando Zoe não conseguiu fazer alguns pagamentos no final de 2021, o negócio começou a desmoronar. A justiça já estava investigando, mas Cositorto e outros fugiram da Argentina no início do ano seguinte.

Após dois meses foragido da justiça, o presidente da Geração Zoe foi detido pela Interpol na República Dominicana acusado de estelionato e associação criminosa em abril de 2022.

O presidente da Generación Zoe foi preso pela Interpol na República Dominicana em 2022 |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Atualmente, ele está detido na prisão de Bouwer, em Córdoba, aguardando julgamento. Assim terminou o negócio que prometia dividendos impressionantes aos investidores e só deixou centenas de prejudicados.

Alguns desses afetados contam sua história no novo documentário da Netflix. A produção também inclui o depoimento de Leonardo Cositorto e Maximiliano Batista, vice-presidente da Zoe.

No entanto, nenhum dos dois líderes da empresa admite ter cometido algum crime, mas sim ser vítimas de um negócio que o “sistema” quis derrubar ou que simplesmente deu errado.

A Geração Zoe prometeu dividendos impressionantes aos seus investidores e deixou apenas centenas de pessoas afetadas | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

“Num mundo devastado pela pandemia, cheio de frustração e incerteza, um homem surge para revolucionar os mercados e a consciência das pessoas com uma iniciativa que engloba a educação, as finanças e o desenvolvimento espiritual,” diz a sinopse oficial do documentário.

"O vendedor de ilusões: O caso Geração Zoe narra o nascimento, o crescimento e a queda da plataforma financeira mais estranha e ambiciosa da América Latina, um retrato fiel de seu excêntrico criador, Leonardo Cositorto", conclui o texto.

O O vendedor de ilusões: O caso Geração Zoe está disponível na Netflix desde 23 de maio.