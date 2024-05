A luxuosa festa de aniversário que Kim Kardashian fez para seu filho Psalm

As festas dos Kardashian e seus filhos são sempre grandiosas, e o quinto aniversário do filho mais novo de Kim Kardashian, Psalm, não foi exceção.

No dia 9 de maio, o filho mais novo de Kim e Kanye West completou 5 anos, mas só alguns dias atrás é que a famosa o celebrou com uma festa extravagante.

Através das redes sociais, Kim compartilhou fotos da espetacular celebração que contou com a presença de família e amigos e deixou claro que não poupou gastos.

Como foi a luxuosa festa de aniversário que Kim Kardashian organizou para seu filho Psalm

Kim Kardashian partilhou na sua conta do Instagram fotos do luxuoso e extravagante aniversário do seu filho Psalm, que teve como tema Os Caça-Fantasmas.

Na entrada, podiam ser vistas fotos do pequeno com a fantasia, uma enorme decoração de balões verdes, alguns barris e uma fita amarela.

Claro que houve infláveis, fantasmas por toda parte, um enorme bolo de aniversário e muito slime para as crianças brincarem.

Na festa estavam presentes os primos do pequeno, e os filhos das famosas irmãs como True e Tatum, filhos de Khloé, Dream, filha de Rob e seus irmãos Chicago, Saint e North.

Kim Kardashian A celebridade comemorou o aniversário do filho mais novo em grande estilo (@kimkardashian/Instagram)

"Botou a casa pela janela", "adoro que seja uma mulher independente e possa fazer festas para seus filhos quando quiser", "podem falar o que quiserem dela, mas é uma boa mãe", "ela sempre satisfazendo seus filhos", "ela faz tudo de forma exagerada, não consegue fazer algo simples para seu filho", "amei a festa, o tema espetacular" e "suas festas nunca são simples haha", foram algumas das reações.

E é que, embora muitas vezes critiquem a famosa celebridade, desta vez ela recebeu muitos aplausos por ser uma mãe presente e uma mulher independente.