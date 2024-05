A insólita história do brilho labial que separou ainda mais Kate Middleton e Meghan Markle

A insólita história do brilho labial que separou para sempre Kate Middleton e Meghan Markle

A relação entre Meghan Markle e Kate Middleton nunca foi muito boa. Ou seja, politicamente correta. Sempre poderia ter sido melhor. As desavenças e os maus modos parecem ser muito comuns entre elas e, embora agora mal se cruzem, de tempos em tempos surgem novas notícias e comentários que fazem referência à má sintonia que existe entre ambas.

ANÚNCIO

A última prova da má relação entre as cunhadas está relacionada com uma notícia recente: após o anúncio do rei Charles III e seu diagnóstico de câncer, Harry viajou para Londres para ver seu pai. Meghan Markle não o acompanhou, o que se traduz em uma certa distância não apenas em relação ao seu sogro doente, mas também em relação à sua cunhada, que também está se recuperando após suas quimioterapias preventivas.

Kate Middleton / Meghan Markle A princesa e a ex-duquesa tiveram confrontos diferentes (Chris Jackson/WPA Pool / Getty Images)

Segundo o príncipe Harry em suas memórias ‘Na Sombra’, publicadas há mais de um ano, um dos capítulos que, aparentemente, causou a terrível raiva da princesa de Gales ocorreu em 2018, durante o Fórum da Fundação Real no qual Meghan e Kate coincidiram, de acordo com informações do site Mujer Hoy.

Uma história impensável envolvendo um brilho labial causou uma inimizade entre a princesa de Gales e a duquesa de Sussex

A duquesa de Sussex pediu emprestado um brilho labial à sua cunhada, e esse gesto, aparentemente inocente e que seria algo normal entre duas mulheres, acabou se tornando um drama total para a futura rainha.

"Meg pediu emprestado o brilho labial de Kate. Ela havia esquecido o seu e, preocupada por precisar de um pouco, recorreu a Kate em busca de ajuda", conta Harry em seu livro. "Kate, desconcertada, abriu sua bolsa e, relutantemente, tirou um pequeno tubo. Meg apertou um pouco em seu dedo e aplicou nos lábios. Kate fez uma careta", continuou explicando com um tom muito infantil, o que surpreende tratando-se de pessoas da realeza.

Escrupulosa? Tem inveja da sua cunhada americana? Cansada do comportamento livre de Meghan Markle? Por que Kate Middleton ficou tão chateada ainda é um mistério não resolvido.