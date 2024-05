A ‘bomba’ que pode atingir Letizia e arruinar completamente o aniversário da infanta Sofia

Jaime del Burgo, figura central no recente escândalo que abalou a monarquia espanhola, voltou a colocar o Palácio da Zarzuela contra a parede. O advogado, altamente ligado ao círculo da rainha Letizia, anunciou uma série documental que promete revelar segredos muito comprometedores sobre a consorte real. É um anúncio que causou temor na instituição monárquica e gerou especulações sobre seu potencial impacto.

Jaime del Burgo ameaça novamente a monarquia espanhola

Primeiramente, Del Burgo havia planejado plasmar suas informações em uma obra literária, mas decidiu mudar para um formato de produção de documentário em oito episódios: "O livro que prometi será, em vez disso, uma série de televisão de oito capítulos, em formato de filme e documentário. Vou produzi-lo depois do verão e poderá ser visto em 2025", escreveu na rede social X, em uma mensagem polêmica que incluía uma fotografia de Letizia Ortiz.

Rainha Letizia / Jaime del Burgo O ex-cunhado da rainha segue ameaçando a casa real da Espanha (Carlos Álvarez/Instagram (@delburgojaime) / Getty Images)

A decisão de Jaime del Burgo de mudar seu formato para um audiovisual, conforme relata a especialista Maica Vasco, não é uma casualidade. O advogado quer que a situação tenha a máxima exposição e repercussão. E não apenas isso: poderia ver a luz coincidindo com o aniversário de 18 anos da infanta Sofia. Um momento muito crucial no casamento real, pois poderia resultar em divórcio e problemas de custódia.

Um novo problema surgiria com a maioridade da infanta Sofia

"Concordamos com Jaime Peñafiel que o aviso feito por Jaime Del Burgo nas redes sociais de lançar uma série de oito episódios no próximo ano não é uma ameaça vazia e sem sentido. Estou convencida de que Jaime del Burgo vai tornar isso realidade. O fato de ele ter substituído o livro pela série é porque ele acredita que terá um impacto maior. Também porque esse senhor é um pouco sádico", comenta a especialista.

Rei Felipe VI e rainha Letizia (Getty Images)

Especialista fala sobre o assunto

“Jaime del Burgo vai lançar a série um pouco antes, não muito, dois ou três meses antes de a infanta Sofia atingir a maioridade, porque vai ser a tempestade perfeita. Na verdade, concordo com Jaime Peñafiel que a casa real está assustada, não apenas Letizia. Vai ser um tiro direto na linha de flutuação. Vai ser uma bomba de fragmentação em todo o Palácio de la Zarzuela. Um golpe do qual, na minha opinião, será difícil se recuperar. Se Jaime del Burgo contar o resto, o que Peñafiel não escreveu no livro ‘Letizia e eu’, será terrível”, concluiu.