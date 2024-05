6º caso do Linha Direta desvenda assassinato dentro de Quilombo

Pedro Bial desvenda o assassinato de Mãe Bernadete, aos 72 anos, no 6º episódio do Linha Direta

O 6º caso do Linha Direta vai ao ar nesta quinta-feira (23) na Globo. O programa apresentado pelo jornalista Pedro Bial desvenda o assassinato que aconteceu dentro do Quilombo Pitanga dos Palmares.

Segundo a Globo, o próximo caso do Linha Direta, chamado A Morte Anunciada de Mãe Bernadete, desvenda o crime que aconteceu em agosto de 2023 e mexeu com todo o país.

Aos 72 anos, Mãe Bernadete denunciava as constantes invasões nas terras que são de sua família há mais de 100 anos e foi assassinada depois que dois homens entraram na casa onde ela estava e dispararam contra ela.

O que desvenda o programa Linha Direta?

No 6º caso da temporada, Pedro Bial e toda a equipe do Linha Direta busca aprofundar as investigações do crime que não foi previsto nem pela escolta policial de Bernadete.

O programa da Globo mistura as reportagens da época com entrevistas e simulações do caso chamado A Morte Anunciada de Mãe Bernadete

Em 2023, dois homens invadiram o Quilombo Pitanga dos Palmares e mataram Bernadete (Reprodução/X)

O episódio desta semana conta com depoimentos de Jurandir Pacífico, filho de Bernadete, e Wellington Pacífico, neto de Bernadete.

Que horas começa o Linha Direta na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o 6º episódio do Linha Direta começa às 23h15 (horário de Brasília), nesta quinta-feira (09), depois da série Os Outros.

Nos últimos quatro episódios, o Linha Direta trouxe à tona os casos da menina Beatriz Angélica, de Jair Tércio Chuva, conhecido como Falso Profeta da Bahia, da chacina da família Gonçalves, no ABC Paulista, da mãe que matou a filha para ficar com a guarda do neto e da funcionária de um cruzeiro morta pelo próprio noivo.

Terror e medo no Quilombo

O assassinato de Mãe Bernadete não foi o único que aconteceu no Quilombo Pitanga dos Palmares. Antes dela, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo também foi morto.

Ele era o filho da mãe de santo e também líder da comunidade Pitanga dos Palmares.