‘Venom: The Last Dance’ é o último filme de ‘Venom’, garante a Sony: quando é a Sony?

Sony Pictures irá lançar o terceiro filme da série ‘Venom’ no final deste ano. Tom Hardy voltará a interpretar o jornalista Eddie Brock, que está ligado ao simbionte alienígena. Os detalhes da trama deste terceiro filme ainda não foram anunciados.

O presidente do Sony Motion Picture Group, Tom Rothman, discutiu o futuro de sua trilogia derivada da Marvel em uma conversa com o Deadline. Ele mencionou que filmes como o próximo ‘Homem-Aranha: Além do Aranhaverso’ e a nova sequência de Tom Holland como Homem-Aranha serão um ‘evento importante’ para os fãs.

Rothman afirmou: "O terceiro e último Venom será enorme".

Também confirmou que os próximos dois grandes lançamentos protagonizados pelo Homem-Aranha são no que estão focados:

"Deixe-me dizer que quando o último filme do Spider-Verse com Phil Lord e Chris Miller chegar, será um evento significativo, assim como o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland."

Embora a Sony Pictures tenha tido grande sucesso de bilheteria com os três filmes do ‘Homem-Aranha’ feitos em colaboração com a Marvel Studios, suas produções solo têm sido bastante imprevisíveis.

Enquanto o primeiro filme do ‘Venom’ foi um grande sucesso, ‘Madame Web’ e ‘Morbius’ fracassaram nas bilheterias. Com a fadiga dos super-heróis se tornando uma preocupação crescente para os estúdios devido à saturação do mercado com programas e filmes nos últimos anos, parece que a Sony também está reduzindo a quantidade de conteúdo relacionado à Marvel que produz.

Detalhes de Venom 3

Graças a uma foto do set inicial, pode-se inferir que 'Venom: The Last Dance' retomará a história exatamente de onde o filme anterior parou. No entanto, a maioria dos detalhes da trama ainda estão mantidos em segredo.

O título oficial de 'Venom: The Last Dance' foi anunciado em março deste ano e sua estreia está programada para 25 de outubro de 2024.

Devido ao acordo da Disney Pay Two Window nos Estados Unidos, o filme provavelmente chegará ao Disney+ cerca de dois anos após sua estreia nos cinemas.