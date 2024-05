Vale Tudo: Gloria Pires pode ser a próxima Odete Roitman da novela

Após romper o seu vínculo de exclusividade com a Globo, Gloria Pires pode ser a próxima Odete Roitman da novela Vale Tudo. O nome da veterana segue cotado para o elenco do próximo remake, que estreia apenas em 2025.

Segundo informações do site Notícias da TV, a Globo está começando a andar com os bastidores da novela Vale Tudo, já que Mania de Você, a próxima novela das 21 horas, está com o elenco praticamente definido.

Agora, a equipe de elenco da Globo começou a trabalhar no elenco de Vale Tudo e o nome de Gloria Pires apareceu como o favorito para viver a grande vilã da novela de sucesso.

A novela Vale Tudo imortalizou Beatriz Segall como a vilã Odete Roitman (Bazilio Calazans/Globo)

Segundo informações do site, a Globo também pensou em Gloria Pires interpretar Raquel, mas acabaram deixando a personagem com a atriz Taís Araújo, que também estaria confirmada no remake.

Vale lembrar que Gloria Pires viveu Maria de Fátima na versão original da novela.

Globo não confirma remake de Vale Tudo em 2025

Segundo o site Na Telinha, a Globo ainda analisa se uma nova versão de Vale Tudo é viável, afinal nem Renascer e Elas por Elas animaram o telespectador da emissora e, por isso, há um certo receio nos bastidores.

No remake da novela Vale Tudo, Taís Araújo pode interpretar a mesma personagem de Regina Duarte (Maurício Fidalgo/Globo)

Porém, antes de engavetar a nova versão de Vale Tudo, existe a possibilidade da trama virar uma produção Globoplay. Caso saia do papel, a adaptação da novela seria responsabilidade de Manuela Dias, a mesma autora de Justiça, Justiça 2 e Amor de Mãe, e conta com Taís Araújo e Natália do Vale no elenco principal.

Mas, nada ainda é certo quando o assunto é remake de novela na Globo. A única certeza é que Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, estreia no horário das 21 horas, depois de Renascer.

Caso se confirme, o remake de Vale Tudo está previsto para estrear em março de 2025, no horário nobre da TV Globo.