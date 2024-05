Padre Fábio de Melo largou a batina? Entenda polêmica surgida nas redes sociais e a resposta do religioso

Padre Fábio de Melo, que sempre tem as atitudes da vida pessoal questionadas por ser religioso, foi alvo de novas críticas após aparecer utilizando uma marca de grife.

Na ocasião, o padre estava utilizando um cinto de grife e foi acusado de ‘ostentação’ e de não se vestir de uma forma convencional enquanto líder religioso.

De acordo com matéria do ‘Metrópoles’, até mesmo a dúvida sobre Fábio ainda ser padre foi levantadas nas redes sociais. Segundo o site, a atriz Paula Braun, casada com o também ator Mateus Solano, levantou a hipótese.

“O mundo está muito louco mesmo, sacerdote usando acessório brega de grife que custa uns 10k. Mas não é mais padre, é? Não largou a batina? Eu acho que sim, hein”, disse ela.

Padre Fábio de Melo e a vaidade

Fábio de Melo já revelou, em entrevista à Pedro Bial, que é uma pessoa vaidosa.

“[...] Isso é desde menininho. Eu gostava sempre de estar limpo, cheiroso, com o cabelinho arrumado”.

Na mesma entrevista, o padre também crítica quem acha que religiosos não podem ser vaidosos.

“Eu acho muito equivocado quando a gente pensa que as pessoas que optam pela vida religiosa não podem ter o cuidado consigo. Eu expresso no meu corpo meu estilo de vida”.

Mulher viaja para show de Madonna no RJ e fica desempregada

O que você faria para ir atrás de um ídolo? Maria Solange Paulino Amorim não foi tão longe assim, mas uma ‘simples’ viagem ao Rio de Janeiro para ver o show histórico de Madonna lhe custou uma demissão.

Na última terça-feira (21), a mulher que trabalhava em uma fábrica em São Paulo, utilizou suas redes sociais para avisar sobre o desligamento do emprego.

Maria explica que, não teve um motivo em específico para o afastamento, mas ela acredita que a viagem que fez até o Rio de Janeiro e as entrevistas que deu para contar sua história com a rainha do pop tenha sido a causa.

“Gente, estou desempregada. Infelizmente e eu e minha colega fomos demitidas no dia 15 de maio. Mas quero entender o motivo pelo qual fui demitida. Nós dávamos o sangue pela empresa e, de repente, fomos demitidas”, comunicou Solange.

“Tive umas faltas por ter dado algumas entrevistas, por ter viajado. Na verdade, até atendendo por que fui demitida, mas a Jéssica [companheira de empresa], nunca faltou”.

“Tive algumas faltas antes que foram comprovadas com atestado porque fiquei doente. Outras [faltas] foram liberadas para as entrevistas pela minha chefe”.

“Já estou correndo atrás do outro trabalho e com meu currículo prono para ser entregue a pessoas e empresas que posam me dar um emprego”, disse a mulher.