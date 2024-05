O filme emocionante da Netflix com Al Pacino

É um daqueles filmes românticos que conquistaram o coração dos espectadores e que agora está na lista da plataforma Netflix ocupando posições importantes no Top dos mais assistidos. Estamos falando de ‘Não Olhe Para Trás’, um filme que você não pode perder.

Esta emocionante ficção é estrelada por dois grandes atores, Al Pacino e Jennifer Garner. Foi lançada em 2015 e dirigida por Dan Fogelman.

O filme é inspirado em eventos reais e tem um elenco estelar que, com suas atuações, te leva ao típico drama sentimental que vai te sensibilizar com sua trama familiar e amor verdadeiro.

Sobre o que se trata

Prestes a completar 64 anos, Danny recebe uma carta escrita por John Lennon 40 anos atrás, onde o lendário músico o elogia por seu talento e o encoraja a seguir sua paixão pela música. Esta carta desperta em Danny uma onda de lembranças e reflexões sobre sua vida e as oportunidades que perdeu.

Decidida a mudar de rumo, Danny decide deixar para trás sua vida de estrela do rock e viajar para Nova Jersey para se reunir com seu filho distante, Sam, a quem abandonou quando era criança.

No entanto, a sua chegada inesperada gera tensões e ressentimentos na família, pois Sam não está disposto a perdoá-lo facilmente pela sua ausência.

Conforme Danny tenta reparar seu relacionamento com Sam e sua neta Nicky, ele enfrenta a dura realidade da vida familiar e as consequências de suas decisões passadas. Nesse processo, Danny também precisa redescobrir sua paixão pela música e encontrar o verdadeiro significado do sucesso e da felicidade.