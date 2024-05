Novo álbum do Guns N’ Roses? Isto é o que disse Slash

A última vez que o Guns N’ Roses lançou um álbum de estúdio foi em 2008, no entanto, o ‘Chinese Democracy’ se destacou por não contar com a presença do guitarrista principal, Slash, o que sem dúvida foi um grande fator para que o trabalho musical passasse um pouco despercebido.

Nas últimas horas, o guitarrista emocionou muitos ao confessar em uma entrevista que a famosa banda californiana está atualmente ‘tentando’ gravar um novo álbum, com a grande diferença de que desta vez ele estaria presente na criação, assim como seu parceiro, Axl Rose.

Em 2016, Slash e Duff McKagan retornaram ao Guns e desde então, foram lançadas as músicas ‘Absurd’, ‘Hard Skool’, ‘Precious’ e ‘The General’.

Slash y Myles Kennedy en vivo en el Royal Center en Bogotá (Juan Pablo Pino)

Ditos do Slash

O único britânico do grupo de rock americano está atualmente promovendo seu trabalho solo mais recente chamado ‘Orgy Of The Damned’, uma coleção de 12 versões de clássicos do blues lançada na sexta-feira, 17 de maio, com participações especiais de Brian Johnson do AC/DC, Iggy Pop, Chris Robinson do The Black Crowes, Gary Clark Jr, Billy F Gibbons do ZZ Top, Dorothy, Paul Rodgers do Bad Company, Demi Lovato e Chris Stapleton.

Quando perguntado pelo Daily Star por que não convidou Axl Rose para o seu novo álbum, Slash surpreendeu ao afirmar que “Guns N’ Roses está tentando gravar seu próprio álbum. Estou em contato com eles a respeito disso, mas neste trabalho ninguém mais participou. Era meu próprio projeto paralelo, então não ia arrastar meus próprios caras”.

Fundada em 1985, Guns N' Roses possui seis álbuns de estúdio, um ao vivo, três coletâneas, três EPs e desde 14 de abril de 2012, faz parte do exclusivo Rock and Roll Hall of Fame.