Netflix: o filme que irá te mostrar o vício mais perverso

Dos dramas românticos e eróticos, a plataforma Netflix tem uma lista muito extensa de filmes, e um deles é altamente recomendado devido à força da trama. Trata-se de ‘A Vida Secreta de Zoe’, lançado em 2014 e com uma duração de 105 minutos.

ANÚNCIO

A adição ao sexo de Zoe Reynard (Sharon Leal), uma mulher de negócios bem-sucedida, ameaça arruinar sua vida familiar com seu marido (Boris Kodjoe) e seus dois filhos”, é a sinopse de ‘A Vida Secreta de Zoe’.

Sharon Leal, que compartilha o papel principal com William Levy, interpreta de forma magistral a famosa Zoe Reynard, que, com uma vida profissional e matrimonial invejável e incapaz de controlar suas emoções sexuais, acaba se tornando viciada em sexo, levando seu casamento quase ao colapso total, enquanto sua famosa empresa de relações públicas caminha para um fracasso inevitável.

Suspense e adrenalina

O filme não dá ao espectador um momento de descanso. O suspense e a adrenalina passiva que os diálogos suaves combinados com as cenas eróticas estridentes nos mostram, nos transformam conforme os minutos passam, em testemunhas excepcionais de uma série de situações, nas quais às vezes gostaríamos de estar lá, dialogando com os personagens para juntos encontrar uma saída rápida.

Segundo o portal Hoy, o filme nos dá uma boa lição de como vencer esse terrível vício-doença sobre nossas vidas sexuais quando não sabemos controlá-la, que foi o que ela fez, buscar ajuda profissional para vencer esse monstro que a cada momento que passava mais se apoderava de suas emoções internas.

A trama começa quando ela visita a psicóloga e especialista em terapia para vícios sexuais, Tasha Smith (Dra. Marcella Spencer), que lidera a sociedade de ‘Sex Addicts Anonymous’, onde naturalmente convergem pessoas com esse problema que tem levado à ruptura ou morte de milhares de casamentos, simplesmente por não procurarem ajuda profissional quando surgem vícios sexuais em suas vidas.