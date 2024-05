Netflix: conheça o novo romance turco sucesso na plataforma

Se houver filmes que prendem os espectadores na plataforma da Netflix, são aqueles com a combinação de amor, erotismo e suspense e há um que se destaca no catálogo porque em seu lançamento esteve no Top 10 mundial. Trata-se de ‘Cinzas’, um filme turco que faz vibrar com seus personagens.

‘Cinzas’ conta a história do romance clandestino de Gokce, uma mulher casada com o dono de uma famosa editora.

Atraída pela história de um romance inédito, Gokce decide tornar realidade uma fantasia proibida que colocará em perigo seu casamento e sua vida quando seu marido, Kenan, descobrir sua traição.

O filme é dirigido por Erdem Tepegoz e escrito por Erdi Isik e tem uma duração de cerca de 100 minutos. O elenco é liderado por Funda Eryigit como Gokce, Alperen Duymaz como Metin Ali, Mehmet Gunsur como Kenan e Gokce Eyuboglu como Lale. Esta produção mergulha o espectador em uma atmosfera de drama e romance.

A complexidade do amor

A trama gira em torno da complexidade do amor, o compromisso de manter um relacionamento e os perigos que podem surgir quando há um bloqueio no casal, destaca o portal Infobae.

Além disso, a protagonista, Gökçe, enfrenta um dilema emocional quando se envolve demais na leitura de um manuscrito que a leva a se relacionar de forma apaixonada e extraconjugal com um homem chamado Metin Ali.

Isso a coloca em uma situação complicada entre seu amor proibido e seu compromisso com seu marido Kenan. No entanto, a situação se complica ainda mais quando Kenan descobre a traição e a origem da paixão de sua parceira.

‘Cinzas’ é, em poucas palavras, a história de uma mulher casada que desperta emoções que guardava há muitos anos e, ao perceber isso, vive uma fantasia intoxicante onde o sexo, a paixão e o amor ganham um novo significado para ela.