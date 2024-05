Kate Middleton retoma atividades reais após diagnóstico de câncer

Kate Middleton, de 42 anos, reassumiu suas funções reais ao lado do príncipe William, de 41 anos, aproximadamente dois meses após anunciar seu diagnóstico de câncer em março.

ANÚNCIO

A princesa de Gales participou ativamente ao lado do marido na Semana de Conscientização sobre Saúde Mental. Um vídeo compartilhado nas redes sociais destaca os desafios relacionados à saúde mental enfrentados pelos agricultores britânicos, simbolizando o avanço do projeto desde a divulgação do diagnóstico de Kate.

Em um texto escrito em conjunto com o príncipe de Gales, Kate relatou: “Nesta Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, nos reunimos com o inspirador Sam Stables, da organização We Are Farming Minds, e com o dedicado agricultor Will para um filme muito especial. Passamos um dia juntos na fazenda de Sam em Hereford, onde eles conversaram sobre saúde mental na comunidade agrícola, como encontrar apoio e sobre a Estratégia de Saúde Mental do Ducado da Cornualha”.

Este evento representa um avanço significativo na promoção da saúde mental, especialmente em comunidades rurais que enfrentam desafios específicos. A presença de Kate Middleton, após seu diagnóstico, sublinha a importância do apoio e da solidariedade nesses momentos difíceis.

A volta de Kate às atividades reais não apenas demonstra sua força pessoal, mas também envia uma mensagem poderosa sobre a importância da saúde mental e do apoio comunitário.

A princesa de Gales, ao lado do príncipe William, continua a ser uma figura influente na promoção de causas sociais relevantes, e sua recente participação é uma prova de sua dedicação e resiliência.

Além disso, a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental oferece uma oportunidade essencial para abordar questões vitais relacionadas ao bem-estar mental, especialmente em setores frequentemente negligenciados como o agrícola.

ANÚNCIO

Kate Middleton, com sua visibilidade e influência, desempenha um papel crucial na amplificação dessas vozes e na promoção de uma abordagem mais inclusiva e compreensiva para a saúde mental.

Fonte: Splash