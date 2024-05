Kate Middleton reapareceu? Novo comunicado do Palácio de Kensington dá sinais sobre sua saúde

Não tem sido um ano fácil para a família real britânica e muito menos para Kate Middleton. Apenas há alguns meses, a princesa de Gales se viu envolvida em uma forte nuvem de especulação e preocupação sobre seu paradeiro, para depois silenciar o mundo ao revelar que estava sofrendo de câncer. Nesta terça-feira, após várias semanas de silêncio, o Palácio de Kensington novamente ofereceu uma atualização importante sobre a saúde da futura rainha consorte do Reino Unido.

No comunicado emitido pelo gabinete de imprensa dos príncipes de Gales, também foi incluída uma boa notícia para Kate: a Real Fundação para a Primeira Infância, um dos projetos mais importantes da princesa, teria alcançado resultados significativos em seu contributo para a comunidade.

O que disse o comunicado do Palácio de Kensington sobre Kate Middleton?

"Kate Middleton está entusiasmada com os resultados obtidos", afirmam do Palácio de Kensington. De acordo com este relatório recentemente apresentado, é exposto que investir na Primeira Infância poderia ter um impacto de 45.000 bilhões de libras esterlinas na economia nacional.

A organização de caridade de Middleton está focada em conscientizar sobre a importância dos primeiros anos de vida das crianças na saúde mental dos adultos.

No entanto, eles enfatizaram que, apesar desses bons dados, Kate ainda não voltará a trabalhar. Christian Guy afirmou que a princesa estava muito "emocionada" com este relatório e que a campanha sobre a importância desses primeiros anos "continua enquanto ela se recupera".

Por outro lado, a imprensa britânica revelou uma condição inegociável que Middleton deve cumprir para retornar à vida pública. O jornal ‘Daily Mail’ afirmou que se trata de um elemento-chave que marcaria o retorno da nora do rei Charles III.

Um alto assistente real destacou ao meio de comunicação inglês que Kate irá impulsionar ainda mais este projeto “quando voltar ao trabalho”. No entanto, “fomos muito claros de que ela precisa de espaço e privacidade para se recuperar neste momento”, afirmou o especialista. “Ela voltará a trabalhar quando receber a autorização dos médicos”, assegurou.