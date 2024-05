“Em plena recuperação!” Tony Ramos deixa a UTI do hospital Samaritano, no Rio

Lúcido e com estado de saúde estável, de acordo com o último boletim emitido pela equipe médica do Hospital Samaritano, o ator Tony Ramos teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) nesta quarta-feira.

Tony foi internado às pressas na última quinta-feira após sentir-se mal e passou por uma cirurgia de emergência para drenar um sangramento intracraniano. A cirurgia foi considerada bem sucedida, mas no domingo o ator passou a apresentar distúrbios de coagulação que resultaram em novos hematomas intracranianos e uma nova cirurgia foi realizada.

O boletim emitido nesta quarta-feira diz que Tony Ramos “continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável.”

Pela manhã, a esposa de Tony Ramos havia adiantado que o ator tinha que ficar deitado na horizontal e não podia levantar-se da cama, caso contrário poderia ter problemas em sua recuperação

“Graças a Deus, ele já está lúcido. Só não pode sair da cama porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar”, disse Lidiane Barbosa.

Ainda sobre os cuidados médicos, Lidiane Barbosa disse que Tony Ramos está com uma dieta equilibrada e come “direitinho”.

O ator já tem 60 anos de carreira, 46 deles somente na TV Globo, e recentemente apresentou seu último trabalho na telinha, a novela “Terra e Paixão”.