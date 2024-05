Eliana na Globo: Emissora descarta apresentadora em novo Vídeo Show

Eliana ainda não tem um programa garantido na TV Globo. Segundo o site Notícias da TV, a chegada da ex-apresentadora do SBT na emissora é repleto de mistério, já que o canal guarda seu novo programa a sete chaves.

De acordo com o site, a estratégia é algo que acontece sempre que um grande artista entra para o elenco fixo da Globo. Mas, a volta do Vídeo Show, sob o comando de Eliana, foi descartada.

Antes de entrar na TV Globo, Eliana pode ser a próxima apresentadora do Saia Justa, no GNT. A atração era comandada por Astrid Fontenelle, que anunciou sua saída recentemente para o público.

Sem uma apresentadora fixa, a direção da Globo pode oferecer o programa de debates para Eliana, que comandaria a temporada 2024 do Saia Justa, que deve estrear apenas em agosto.

Colunista diz que o contrato de Eliana com a Globo está sendo redigido (Reprodução/SBT)

Porém, a ideia é que o Saia Justa seja apenas um começo da ex-SBT na Globo. Enquanto isso, nos bastidores do canal, um novo projeto para a televisão aberta será criado.

Eliana assume programa na Globo em 2025

Eliana se despede do SBT em breve, mas a apresentadora deve voltar para televisão apenas em 2025. Com o fim das gravações de seu programa no canal de Silvio Santos, a loira deve aproveitar para descansar ao lado da família.

Porém, segundo o jornalista Alessandro LoBianco, Eliana deve mesmo assinar com a Globo. Em seu canal, o colunista do A Tarde é Sua (RedeTV!), deixou claro que a emissora e a famosa seguem conversando e que um contrato já está sendo feito nos bastidores.

“Segundo as últimas informações que eu tive de fontes lá da direção de contratos do canal, o documento já está sendo redigido para a apresentadora e ela já está conhecida no executivo do canal por ser muito boa de contrato”, afirmou o colunista.

O começo dos trabalhos na Globo também estaria em contrato, segundo Alessandro LoBianco, que afirma que, de acordo com suas fontes, Eliana teria imposto a condição de ter em contrato o momento exato para começar a trabalhar na TV aberta e fechada.