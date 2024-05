“É o pai dela”: Piqué é alvo de piadas pela quantia milionária que paga pelos estudos de Clara Chía

O casal está mais unido do que nunca

Gerard Piqué e Clara Chía Martí optaram por manter seu relacionamento em segredo depois de toda a negatividade que receberam ao tornar público seu romance, o que confirmava a infidelidade a Shakira, devido ao pouco tempo em que decidiram aparecer de mãos dadas. O casal tem evitado a exposição pública, embora continuem sendo alvo de críticas.

Embora o ex-jogador de futebol continue se mantendo à frente da Kings League, a jovem de 25 anos preferiu não aparecer publicamente após o assédio que sofreu por parte da imprensa, embora sua ausência não tenha impedido que detalhes de seu relacionamento venham à tona.

Agora foi possível saber a quantia que Piqué estaria pagando pela educação da jovem, situação que tem causado piadas e indignação entre os internautas, que lembraram da diferença de idade de 10 anos, chegando ao ponto de afirmar que o empresário se tornou "seu pai".

Esta é a quantia que Piqué paga pela educação de Clara Chía Martí

Gerard Piqué e Clara Chía Martí teriam se conhecido no bar La Traviesa em Barcelona, onde ela trabalhava como garçonete, enquanto estudava Relações Públicas. Uma vez que estabeleceram proximidade, a jovem começou a trabalhar em sua empresa Kosmos Global Holding S.L.

O ex de Shakira teria oferecido uma bolsa de estudos financiada pela sua empresa, pagando cerca de US$ 4500 por ano para que ela pudesse continuar seus estudos e deixar seu trabalho como garçonete, conforme relatado pela jornalista Laura Lago, colaboradora do programa ‘Salvame’.

A notícia causou indignação entre os usuários da Internet, pois Piqué, depois de formar uma família com uma das cantoras latinas mais importantes e ricas, acabou pagando a mensalidade da faculdade de sua nova parceira, o que sugere que ele está assumindo um papel paternal.

Apesar das críticas, o casal segue em frente com seu romance e veículos de comunicação internacionais afirmam que teriam comprado uma casa nos arredores de Barcelona, para manter seu ninho de amor longe da imprensa.

Apesar da notícia, pouco se sabe em detalhes sobre os planos futuros de ambos, devido ao sigilo que mantiveram sobre o seu relacionamento, o certo é que Piqué continua envolvido em polêmicas legais, depois que um áudio comprometedor vazou, relacionado a um caso de corrupção envolvendo supostos desvios de fundos da UEFA.