As unhas de Penélope e outros erros em Bridgerton que os fãs não perdoam: alguns os defendem

O lançamento da série de romance histórico ‘Bridgerton’ na Netflix em 2020 foi um sucesso instantâneo, cativando o público e se tornando um dos programas mais populares na plataforma. Quatro anos depois, com a estreia da terceira temporada (que foi dividida em duas partes), a série continua a afirmar seu lugar no topo, deixando uma marca significativa na cultura pop.

ANÚNCIO

Desde a sua estreia, ‘Bridgerton’ não só tem sido uma fonte de entretenimento, mas também uma influência nas tendências de moda, inspirando colaborações com várias marcas. Além disso, deu origem a spinoffs como ‘A Rainha Carlota’, outro grande sucesso da Netflix.

Isso é tudo que você precisa saber sobre os personagens que aparecerão na terceira temporada Netflix (Netflix)

Passada na época da Regência de Londres, a trama segue as vidas dos membros da família Bridgerton durante um período repleto de luxúria, intrigas e no qual as famílias aristocráticas britânicas buscavam alianças matrimoniais para seus filhos.

Embora a série não seja baseada em uma história real, é uma adaptação da bem-sucedida saga literária da escritora americana Julia Quinn. Os personagens e situações são fictícios, mas o contexto é inspirado em eventos históricos autênticos do século XVIII.

Embora isso tenha sido de conhecimento público, alguns fãs têm se dedicado a apontar cada um dos erros ou inconsistências presentes nos episódios.

‘Bridgerton’ está cheio de erros imperdoáveis?

Os fãs notaram inconsistências na saga desde as primeiras temporadas, mas é assim que defendem a série Netflix (Netflix)

Nas redes sociais como X, a discussão entre os fãs da saga tem estado muito acalorada agora que a primeira parte da terceira temporada foi lançada e todos estão aguardando a segunda, que será lançada em algumas semanas.

“Ninguém usava sombra de olho brilhante na Regência.” “Claro, Penelope tem as unhas feitas como se naquela época tivesse gelish”. “Essas são unhas bonitas com manicure estilo Regência, Penelope... quem é sua manicure? Bridgerton sempre me faz rir com sua imprecisão histórica.” “O guarda-roupa de #Bridgerton nesta temporada é hilariamente ruim, e não digo isso apenas no sentido de “não historicamente preciso”. Quero dizer, eu estava rindo às gargalhadas com o absoluto descontrole da forma, proporção e cor o tempo todo”. “Eu realmente gostaria que tivessem abandonado o vestido de lantejoulas para Penelope. Normalmente não sou muito rigoroso em relação à precisão histórica, mas ver as lantejoulas do século XXI imediatamente me tirou do sério. As flores bordadas ou brilhos teriam sido 50 vezes mais bonitos”, lê-se em X.

ANÚNCIO

Os fãs notaram inconsistências na saga desde as primeiras temporadas, mas é assim que defendem a série Netflix (Netflix)

Além da questão dos figurinos e da manicure de Penélope, alguns também observaram que vários personagens parecem estar usando balayage ou outros tipos de tintura moderna.

Além disso, deve-se adicionar o fator da diversidade, pois muitos parecem não aceitar a abordagem inclusiva na seleção de elenco, apresentando pessoas de cor em papéis proeminentes na alta sociedade, incluindo a rainha Carlota, justificando que "não é historicamente correto". Diante de todas essas críticas, os fãs saíram em defesa da série.

Em defesa de ‘Bridgerton’, amamos que seja historicamente incorreta

Os fãs notaram inconsistências na saga desde as primeiras temporadas, mas é assim que defendem a série Netflix (Netflix)

“Quem disse que Bridgerton busca ser historicamente precisa?”. “Estou cansada das que se fazem de interessantes reclamando da precisão histórica de Bridgerton, sim sim sim Laura, já vimos que Penelope usa unhas acrílicas, sabe o que mais vimos? Que a rainha tem luzes no penteado e Pitbull tocando ao fundo, dê risada um pouco, não seja tão amargurada”. “Me incomoda quem reclama que o espartilho não era assim, quem se importa??? Há pessoas de cor com títulos nobres e casamentos inter-raciais, claramente a precisão histórica não é importante”, expressam usuários de X.”

A série representa uma ponte entre diferentes raças, trazendo uma mensagem de inclusão. Apesar de se atrever a quebrar as "regras históricas", ela reflete com autenticidade a dinâmica da alta sociedade e as complexas normas, pressões e dramas enfrentados pelas famílias nobres da época.

‘Bridgerton’ redefiniu o gênero do romance histórico, mostrando que essas histórias podem ser inclusivas e ressoar com as audiências modernas. Ou seja, é óbvio que “Give Me Everything” de Pitbull não era um sucesso musical naquela época, mas amamos como elevou a temperatura na cena de paixão desenfreada entre Penelope e Colin.