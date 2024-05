Após o fracasso de audiência, Globo demite autora de Elas por Elas

Após o fracasso de audiência da novela Elas por Elas, a Globo demitiu a autora Thereza Falcão, que atuou na Globo por mais de 20 anos. O fim do casamento entre a emissora e a dramaturga aconteceu na última segunda-feira (20).

Após diversos sucessos na Globo, como Nos Tempos do Imperador e Novo Mundo, Cordel Encantado e A Regra do Jogo, Thereza Falcão entra na lista de autores contratados por obra, uma prática que já acontece há alguns anos no canal.

Thereza não sai de portas fechadas, apesar da baixa audiência do remake de Elas por Elas, antecessora da novela No Rancho Fundo. Porém, agora a Globo permanecerá apenas com alguns autores fixos e ela precisará lutar por um espaço na grade de programação do canal.

Após fracasso de Elas por Elas, Thereza Falcão não faz mais parte do elenco fixo de autores da Globo (Divulgação/Globo)

Thereza Falcão não escreveu apenas novelas

Ao longo dos mais de 20 anos de Globo, Thereza Falcão não focou apenas em novelas. Ela também foi roteirista de séries infantojuvenis, como Sandy & Junior (1999-2002), Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007) e O Pequeno Alquimista (2004).

Além disso, a famosa autora também esteve por trás de outros grandes sucessos da Globo, como O Profeta (2006), Cama de Gato (2009), Cordel Encantado (2011), Avenida Brasil (2012) e Joia Raia (2013).

A baixa audiência de Elas por Elas

A Globo ficou insatisfeita com o resultado da novela Elas por Elas, que chegou ao fim depois de sete meses. Sucesso na década de 1980, a trama fracassou na audiência, alcançando uma média de apenas 15,4 pontos.

Adriana no remake de Elas por Elas, a atriz Thalita Carauta gravou um episódio piloto do segundo remake da série Carga Pesada (Divulgação/Globo)

O último capítulo da novela das 18 horas obteve apenas 19.8 pontos, uma grande melhora, mas muito inferior as tramas passadas.

A antecessora no horário, Amor Perfeito, por exemplo, registrou 20,1 pontos de audiência. A novela Além da Ilusão, de 2022, obteve 24,2 pontos e Mar do Sertão, do mesmo ano, ficou com média de 19,4.