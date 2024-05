Anne Hathaway encanta com um vestido de deusa combinado com o estilo ‘Old Hollywood’

Não há uma peça de roupa que fique mal na cobiçada e talentosa atriz Anne Hathaway. Aos 41 anos, a artista fica fenomenal em qualquer coisa que vista, por isso na noite desta segunda-feira, 20 de maio, deixou todos boquiabertos ao chegar ao Hotel Bulgari, em Roma, Itália, pois o vestido que escolheu para a ocasião a transformou em uma deusa muito moderna.

A estrela de Hollywood deslumbrou ao passar pela apresentação da nova coleção de Alta Joalheria da Bulgari. Apesar de ter um grande tesouro adornando seu esbelto pescoço, na realidade o que mais brilhou foi seu simples, mas descontraído vestido branco, pois combinou harmoniosamente o casual com o elegante.

O criador desse look foi o diretor criativo da GAP, Zac Posen, que escolheu vesti-la com um maxi vestido camiseiro com bolsos e mangas cavas, uma destas soltas em seu braço direito, o que acrescentou muita sensualidade ao look. A gola da camisa estava dobrada, trazendo frescor e evocando o estilo dos anos 80, ‘Old Hollywood’. Por baixo, como peça íntima, Anne usava um corselete lança do mesmo tom, que ficava à mostra ao desabotoar o vestido até a cintura.

O look sexy foi complementado por uma grande abertura na altura da coxa direita, bem como por uns saltos altos brancos, que alongaram ainda mais suas longas pernas. Sem dúvida, este vestido será uma tendência neste verão, devido à sua grande versatilidade, podendo ser usado tanto em eventos casuais quanto elegantes. Além disso, sua textura e cor proporcionam muita frescura.

Claro, o traje foi adornado com peças luxuosas da Bulgari. Ele usava um colar com diamantes e uma grande pedra de safira no centro, que conferiu muita distinção ao seu peito. Suas orelhas foram adornadas com brincos de diamantes. Uma delicada pulseira Serpenti sofisticou seu pulso.

Hathaway foi uma das convidadas exclusivas para o 140º aniversário da marca italiana de joias e artigos de luxo. Também estiveram presentes Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei, entre outras celebridades. Naquela noite, foi lançada a coleção Aeterna, com cerca de 500 peças de alta joalheria, além de perfumes, bolsas e relógios.

A atriz sempre se destacou por ter um bom gosto na escolha dos vestidos para todos os eventos aos quais ela comparece, deixando uma boa impressão e demonstrando bom gosto. Este ano, em março, a artista também chamou a atenção na estreia do filme “Uma ideia de você”, no qual atua ao lado de Nicholas Galitzine. Ela usou um mini vestido cinza texturizado com brilhantes da Patou, escolhido com a ajuda de sua estilista Erin Walsh.