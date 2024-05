Possível show de Mariah Carey em São Paulo anima os fãs da cantora

O segundo semestre de 2024 promete ser de grandes shows internacionais em todo o Brasil. Como de costume, alguns artistas que vem para o Rock in Rio aproveitam para estender a passagem e fazer shows em outras capitais. Segundo a Rolling Stone, quem deve fazer exatamente isso é a cantora Mariah Carey, que deve passar por São Paulo além de se apresentar no festival no Rio de Janeiro.

Conforme a publicação, quem confirmou a vinda da cantora para São Paulo foi o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por acertar a vinda de artistas internacionais para o país. O anúncio foi feito por ele no X, antigo Twitter, mas ainda sem muitos detalhes sobre o que esperar da passagem da diva.

“Mariah Carey em São Paulo! Confirmado! Allianz Parque em Setembro de 2024! Mais informações em breve”, anunciou o jornalista.

Headliner do Rock in Rio

Mariah Carey é uma das headliners da edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio. A diva se apresenta no palco Sunset no dia 22, sendo essa a primeira data a ter os ingressos completamente esgotados durante a pré-venda.

A última passagem dela pelo país foi no ano de 2010, quando Mariah cantou na Festa do Peão de Barretos, tradicional evento que acontece no interior de São Paulo. Ela deveria vir novamente ao país no ano de 2016, para uma série de shows que aconteceriam nas cidades de Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. No entanto, a própria cantora decidiu cancelar as apresentações alegando problemas com os organizadores do evento. Na época, Mariah afirmou que os fãs mereciam receber um tratamento melhor do que o ofertado pelos produtores.

Com a vinda da diva para o país, a internet foi à loucura e segue esperando pela confirmação das datas e valores de sua segunda apresentação em solo brasileiro ainda em 2024.