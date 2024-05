Bridgerton 3 e a cena apaixonada da carruagem

Os Bridgertons 3 já é uma realidade e os espectadores estão apaixonados, desfrutando de cada minuto dos primeiros quatro episódios na Netflix. Para a segunda parte, é preciso esperar até 13 de junho, mas sem dúvida a série conseguiu deixar os fãs com um gostinho muito bom.

ANÚNCIO

A cena mais apaixonada e viral de Bridgerton que causou alvoroço nas redes sociais

Após várias semanas falando sobre como todos seriam surpreendidos pelas cenas de sexo, a primeira parte termina com uma cena muito quente em uma carruagem entre Penelope e Collin. Os últimos 5 minutos do episódio 4 se tornaram um dos mais comentados nas redes sociais e os protagonistas falaram sobre isso.

Penelope sai do baile sem um pretendente, pois perde Lord Debling, e Colin corre atrás dela para falar sobre seus sentimentos. O terceiro dos Bridgertons embarca na carruagem de Penelope e revela seu amor, ela faz o mesmo e eles se entregam à paixão.

O diretor da série comentou sobre isso nas redes sociais

A cena se tornou, como era de se esperar, no assunto mais comentado e viral de toda a temporada, devido ao momento mais íntimo que ambos compartilharam. No entanto, chamou ainda mais a atenção o gesto de Colin ao finalizar, quando a carruagem para e eles voltam à realidade. Então, Colin com muita gentileza arruma novamente o vestido e o cabelo de Penelope. Por isso, o diretor comentou.

"Eu gostaria de poder atribuir a mim mesmo o mérito deste incrível momento de... autenticidade física, mas eu não dei essa indicação. Foi tudo Luke Newton!", confessou o diretor Andrew Ahn, reconhecendo a agitação da cena.

Além disso, parece que os atores não ouviram o ‘corte’ da cena, como revelou Coughlan ao Today, porque estavam imersos nela: “Todos estavam assistindo nos monitores pensando, ‘o que vocês estão fazendo?’. E o diretor teve que se aproximar e dizer, ‘mas o que vocês estão fazendo? Nós dissemos para parar!’.