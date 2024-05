A série aterrorizante que está escondida na Netflix: os episódios são muito curtos e é realmente arrepiante

Os espectadores da plataforma Netflix adoram o gênero de terror e este fim de semana recomendamos uma série de apenas 8 episódios muito curtos que promete mantê-los colados à tela. Trata-se da série coreana ‘Goedam: curtas de terror’.

A produção coreana ‘Goedam’ é composta por oito curta-metragens que foram lançados pela plataforma de streaming em 2020. Cada capítulo é uma história de terror diferente, cada uma com duração de cerca de 8 a 15 minutos.

A série é composta por um elenco de atores coreanos famosos, destacando-se Seola, uma conhecida cantora e atriz coreana com milhões de seguidores no continente asiático. O elenco é completado pelos seguintes artistas: Lee Hyun-joo, Song Chae-yun, Han Ga-rim e Shim So-young.

As sombras e o mistério de Goedam

De acordo com o portal Creatrip, o título coreano ‘Doshi Goedam’ refere-se a mitos e histórias de coisas sobrenaturais, fantasmas, mistérios e afins. Há uma longa lista de doshi goedams flutuando na web. Estes mitos arrepiantes são tão proeminentes na cultura coreana, acontecendo em cenários que vão desde bases militares e estradas até shoppings e ligações telefônicas.

"Ao cair da noite, a escuridão desce sobre as ruas da cidade, e as sombras e os espíritos ganham vida nesta série de antologia sobre lendas urbanas", destaca a sinopse no Netflix, onde cada episódio tem um conteúdo diferente e aqui descrevemos para você: