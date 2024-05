As preocupantes fotos do rei Charles após seu desdém a Harry que alertam as redes

Rei Charles, antes Príncipe de Gales, participa do evento 'Uma Noite Estrelada nas Colinas de Nilgiri' organizado pela Elephant Family em parceria com o British Asian Trust na Lancaster House em 14 de julho de 2021 em Londres, Inglaterra. O evento é o encerramento da campanha 'CoExistence' da organização de conservação da vida selvagem Elephant Family. (Foto de Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images)

A família real britânica está passando por um dos seus momentos mais difíceis. Por um lado, com Harry completamente afastado e no meio de uma visita ao Reino Unido em que não se encontrará com nenhum dos seus parentes. E por outro lado, com o rei Charles e Kate Middleton em tratamentos contra o câncer.

Nesse sentido, havia muita expectativa no solo britânico para um possível encontro entre o monarca e seu filho mais novo. No entanto, nada disso acontecerá.

"Infelizmente, não será possível o encontro devido à agenda lotada de Sua Majestade. O duque de Sussex compreende os compromissos de seu pai e suas prioridades, espera vê-lo em breve", afirmou Harry em um comunicado oficial, o que no solo britânico é considerado um desrespeito do monarca ao seu filho.

As preocupantes fotos do rei Charles

E dentro deste contexto, as recentes fotografias do monarca que foram divulgadas nas últimas horas geraram preocupação nas redes sociais.

Na imagem, vemos o rei deixando o castelo de Berkshire em seu carro oficial, olhando pela janela do veículo.

De acordo com o portal Lecturas, o monarca aparece com o rosto claramente cansado, além de se notar a sua boca avermelhada e um pouco inchada.

Esta imagem contrasta com as últimas fotografias oficiais do rei, onde ele aparecia com uma aparência melhorada.