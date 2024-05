Marvel: revelada nova imagem de Anthony Mackie como Capitão América

Após cinco anos desde que recebeu o escudo do Capitão América no final de ‘Vingadores: Ultimato’, Anthony Mackie finalmente vestirá o traje de Capitão América no próximo filme ‘Capitão América: Brave New World’.

A revista Empire compartilhou uma imagem exclusiva do novo traje do Capitão América que Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, usará. O traje captura a essência do personagem e apresenta um design moderno com sutis homenagens à história do Capitão América.

Numa entrevista na mesma revista, o diretor, Julius Onah, prometeu uma trama emocionante e desafiadora para Sam Wilson em seu novo papel, já que, ao contrário de seu antecessor, Sam não possui o soro de supersoldado, o que adiciona um nível adicional de desafio. Ele também comentou:

"A ação neste filme é incrivelmente emocionante porque é sobre um cara que pode se machucar, um cara que pode sangrar. Nos divertimos muito levando ele ao limite."

Também revelou algumas das tramas com as quais terá que lidar: "Parte do desafio para Sam como Capitão América, trabalhando dentro do governo, é a forma como ele vai tomar decisões. O ponto de vista que ele terá às vezes o colocará em desacordo com o Presidente".

Retorno de um personagem conhecido

‘Captain America: Brave New World’ também marcará o retorno de Samuel Sterns, interpretado por Tim Blake Nelson, que foi visto pela última vez em ‘The Incredible Hulk’ em 2008. Onah revela que Wilson estará em uma posição delicada entre Sterns e suas demandas ao governo.

Este filme está agendado para estrear nos cinemas em 14 de fevereiro de 2025. Os fãs estão ansiosos para testemunhar a estreia de Anthony como o novo Capitão América e ver como ele irá honrar o legado do personagem.