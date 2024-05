Filme romântico recém-lançado é descrito como “um abraço reconfortante nos desiludidos”

Quando não se sente digna de receber amor, é como estar presa em um labirinto emocional escuro, onde a cada segundo os seus medos mais profundos e as suas inseguranças mais intensas te sobrecarregam. É como se carregasse um peso pesado nos seus ombros, um peso feito de dúvidas e autocrítica, que te impede de ver o seu real valor. Mas deve saber que no meio dessa escuridão, há uma faísca de esperança que te lembra que sim, vale (e muito) e merece um amor bonito.

ANÚNCIO

Recentemente, MAX lançou um filme que causou um grande impacto naquelas que estão passando por uma situação semelhante e que afirmam que ele é como “um abraço” que elas esperavam há muito tempo. Quer saber mais? Aqui contamos do que se trata e por que você não pode perder.

Um lembrete de que todos merecemos ser amados

Tartarugas Até Lá Embaixo Instagram (Instagram)

Depois de vários sucessos, incluindo seu romance de 2012 ‘The Fault in Our Stars’ e sua adaptação cinematográfica de 2014, bem como a adaptação de 2015 de ‘Paper Towns’ de 2008, John Green se deu uma pequena pausa antes de publicar quase três anos depois ‘Tartarugas Até Lá Embaixo’, que agora está surpreendendo a todos com sua adaptação cinematográfica na Amazon Prime.

O romance tem cativado leitores de todas as idades desde sua publicação em 2017, com uma narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, oferecendo um olhar tocante sobre a luta contra uma doença mental e a busca da identidade pessoal em um mundo caótico.

A história, tanto no romance quanto no filme, segue Aza Holmes (interpretada por Isabela Moner), uma adolescente de 16 anos, e sua leal amiga Daisy (interpretada por Cree), enquanto tentam resolver o mistério de um bilionário desaparecido para obter uma recompensa.

Tartarugas Até Lá Embaixo MAX (Cortesía de MAX)

No entanto, a trama principal centra-se na luta de Aza contra um transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) grave que a leva a estar constantemente preocupada em ser infectada por germes e eventualmente morrer por causa disso.

Além disso, o reencontro com Davis (Felix Mallard), um antigo amigo por quem sente atração e que é filho do desaparecido, vira seu mundo de cabeça para baixo, levando-a a questionar se é digna de ser amada.

Uma história que se atreve a ir além

Esta poderia parecer mais uma história de amor adolescente, mas a forma como Green aborda a batalha de Aza faz com que se sinta profundamente pessoal e que tanto aqueles que sofrem de transtorno de ansiedade quanto aqueles que apoiam alguém que sofre se identifiquem e se solidarizem.

Isabela Merced interpreta Aza Holmes MAX (Cortesía de MAX)

Green tinha grandes dúvidas de que seu romance poderia funcionar como um filme, mas agora, com a diretora Hannah Marks e o roteiro de Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, tornou-se realidade.

É assim que, através dos olhos de Aza, testemunhamos a complexidade do TOC e seu impacto nos relacionamentos pessoais e na percepção do mundo. Experimentamos sua luta para manter sua amizade com sua melhor amiga Daisy, sua crescente atração por Davis, suas intenções de ir para a universidade e sua constante batalha consigo mesma enquanto tenta convencer-se de que sua escuridão não a define.

Tartarugas Até Lá Embaixo MAX (Cortesía de MAX)

O que Green tentou demonstrar nesta história é que é nos momentos de profunda vulnerabilidade que descobrimos a nossa verdadeira beleza, a capacidade de curar através do amor, de crescer através da aceitação e de encontrar a força para nos levantarmos mais uma vez, mesmo quando sentimos que estamos no nosso ponto mais baixo. Porque o amor não é um prêmio a ser conquistado, mas um presente a ser dado, uma ponte que conecta os corações e une as almas em um abraço de compaixão e entendimento.