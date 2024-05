Bebê Rena: a história por trás do novo sucesso da Netflix

‘Bebê Rena’ é o novo sucesso da Netflix. Não foi necessário muito conteúdo publicitário para que este título liderasse os ‘mais assistidos’ em países de língua espanhola e em outros idiomas.

A história é retratada pelo protagonista Richard Fadd, que também é escritor e showrunner. Esses pequenos detalhes tornam a narrativa mais atraente de ser vista em um conjunto de 7 episódios.

A série narra como Donny Dunn (Gadd) começa a ser assediado por Martha (Jessica Gunning), uma mulher que se obceca por Dunn e fará qualquer coisa para se aproximar dele, desde enviar milhares de mensagens até intrometer-se em sua vida privada e afetar seus entes queridos.

Uma lacuna argumental ou vivencial crua

A minissérie culmina quando a perseguidora de Gadd recebe uma sentença de nove meses de prisão e uma ordem de afastamento. Ele testemunha como levam algemada a Martha, mulher que aterrorizou sua família e entes queridos por quatro anos.

No entanto, até o momento, o autor desta obra não comentou onde recebe a assediadora. Tanto nas conferências de imprensa sobre ‘Bebê Rena’ quanto em seu monólogo anterior apresentado no festival Edinburgh Fringe, no qual narra sua experiência, apenas disse que o assédio acabou. Como isso aconteceu não está claro.

Bebê Rena Captura de tela

Por que é perturbador?

Embora inicialmente as aparições da mulher pareçam espontâneas e até engraçadas, a situação se torna preocupante à medida que ela consegue se infiltrar em todos os aspectos de sua vida, desde visitá-lo em um bar, seu local de trabalho, até se envolver com pessoas próximas para ter acesso a ele.

Gadd comentou que durante a produção da série foi difícil reviver a experiência, embora de certa forma tenha sido terapêutico. “Mas o assédio é uma doença mental. Realmente queria mostrar as camadas do assédio com uma qualidade humana que não tinha visto antes na televisão”, disse.