Ela terminou deitada em suas pernas! Shakira foi ao MET Gala com este ‘misterioso’ galã. Quem é?

Na primeira segunda-feira de maio, é realizada uma das maiores festas da indústria da moda, o MET Gala, onde diferentes celebridades de várias indústrias comparecem exibindo os looks mais elaborados e extravagantes como parte de uma ação beneficente para arrecadar fundos para o Costume Institute do Museu Metropolitano de Arte de Nova York.

ANÚNCIO

Este foi o local onde várias estrelas latinas brilharam, e outras fizeram sua grande estreia, como Shakira, que havia estado ausente da famosa gala, apesar de sua carreira musical e de ter se tornado uma das figuras mais comentadas de 2022, após sua polêmica separação de Gerard Piqué.

A cantora fez sua grande estreia de mãos dadas com a marca Carolina Herrera, vestindo um elegante vestido vermelho de corte reto com decote coração e detalhes cut-out, ao qual adicionaram uma longa capa escultural com mangas bufantes que consistia em 30 metros de gazar de seda, tornando-se assim, a única rosa do jardim que Anna Wintour trouxe para as escadas do MET Gala, sob o código de vestimenta inspirado no livro de J.G. Ballard ‘O Jardim do Tempo’.

Shakira no Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

Shakira aparece acompanhada de misterioso homem no MET Gala

A expectativa de ver a cantora de ‘Antología’ subir as escadas do MET Gala aumentou quando ela postou em suas redes sociais uma história confirmando que fazia parte da lista de convidados para o evento. Na foto, podiam ser vistos alguns doces decorados com os vestidos que fariam parte do tema central: ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’.

O tema da exposição deste ano apresenta ao público algumas das peças do arquivo histórico que estão deitadas, pois não podem mais ser exibidas de pé devido ao seu estado delicado, emulando uma bela adormecida que descansa em seu caixão, neste caso uma vitrine de vidro.

Foi assim que Shakira compareceu ao evento com um vestido que misturava ambos os temas, optando pela herança do trabalho artesanal feito na marca de Carolina Herrera, somado ao conceito de natureza e fantasia com a rosa. No entanto, não foi apenas o seu visual que chamou a atenção, mas sim o seu acompanhante que subiu as escadas ao lado dela e desencadeou rumores de um possível novo romance.

Quem é Wes Gordon, o acompanhante de Shakira no MET Gala?

Shakira subiu as escadas do MET de Nova York muito bem acompanhada e embora muitos tenham se perguntado quem era o homem que não a deixou nem um momento sozinha, tratava-se do diretor criativo da Carolina Herrera, Wes Gordon, que foi responsável pelo visual que a cantora usava, estando presente a cada passo que ela dava para garantir que ela brilhasse com a peça confeccionada para ela.

Shakira e Wes Gordon Instagram: @wesgordon (Instagram: @wesgordon)

O designer de 37 anos, natural de Chicago, não deu trégua para a famosa cantora e até mesmo em suas redes sociais expressou sua emoção por poder trabalhar com ela, exibindo uma foto onde se pode ver Shakira deitada em suas pernas em uma espécie de bastidores.

Wes Gordon nasceu em 1988, sua fascinação pela moda surgiu ao ver sua mãe se preparando para um evento, o que o levou a viajar para Londres para estudar na Central Saint Martins, onde se especializou no guarda-roupa feminino. Ao retornar aos Estados Unidos, trabalhou por um tempo para Oscar de la Renta e Tom Ford, antes de lançar sua própria marca.

Em 2014, ele foi indicado ao prêmio CFDA Swarovski na categoria de Melhor Designer de Moda Feminina e, em 2018, tornou-se diretor criativo da marca Carolina Herrera a pedido dela.