Filho de Usher rouba o telefone para se comunicar com uma de suas cantoras favoritas

Usher no intervalo do Super Bowl

O filho adolescente de Usher encontrou-se em uma situação peculiar quando decidiu pegar o telefone de seu pai para se comunicar com sua cantora favorita. Naviyyd, de 15 anos, é um grande fã de PinkPantheress e pensou que se usasse a conta verificada do Instagram de seu pai, teria mais chances de chamar a atenção da artista.

"No início desta semana, vi uma mensagem de alguém que tinha uma garota poderosa como foto de perfil... então me perguntei o que diabos era aquilo. Abri e descobri que ele tinha enviado uma mensagem direta para uma garota do meu telefone", revelou Usher no Instagram.

Usher conta como seu filho roubou seu telefone para escrever para PinkPantheress

Apesar do pequeno dilema que enfrentou, Usher decidiu pedir desculpas a PinkPantheress em nome de seu filho, embora Naviyyd não tenha dito nada inapropriado; ele simplesmente pediu para ela segui-lo em sua conta pessoal. A cantora encarou toda a situação com muito bom humor.

Até convidou Naviyyd para assistir a um de seus shows com Usher para que pudessem se conhecer pessoalmente. Como pai, Usher se viu em um dilema, por um lado, não queria recompensar seu filho por invadir sua privacidade e usar seu Instagram sem permissão, mas por outro lado, não pôde deixar de admirar a determinação de Naviyyd.

“Ele fez todo o possível para entrar em contato com ela... E eu tinha que agir como se estivesse o punindo e não pudesse ir... Mas, como meu filho é tão fã dela, decidi que sim, que tinha que deixá-lo ir”. No final, pai e filho compareceram juntos ao concerto e mais tarde Usher compartilhou uma foto de seu filho posando com PinkPantheress.

Usher compartilha um momento que define perfeitamente ser pai

Usher, que é pai de quatro filhos, fica feliz em ver que Naviyyd herdou sua determinação e capacidade resolutiva, características que o ajudaram a se destacar no mundo da música. Por isso, apesar da confiança ter sido abalada, ele decidiu não puni-lo.

“Este foi um grande momento para Naviyd, ele fez tudo o que pôde para alcançar algo que o apaixonava. Sim... danificou minha confiança no processo, mas eu deveria ter sido mais esperto. No entanto, eu admiro o esforço e o fato de ele ter tornado isso possível. Desde uma mensagem de texto até um show, passando por conhecer a artista. Ele planejou tudo e tornou isso possível”.