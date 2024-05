Este será o provável setlist de Madonna no show realizado em Copacabana

A TV Globo transmite show de Madonna, na praia de Copacabana, no sábado (04), depois da novela Renascer

Chegou a hora! As areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, já estão tomadas pelos fãs da Rainha do Pop, Madonna. Após semanas de altas expectativas, o show de encerramento da Celebration Tour acontece na noite deste sábado (4) e promete colocar os fãs para dançar e cantar ao som de grandes sucessos que marcaram os 40 anos de carreira da cantora.

Ao todo, Madonna deve subir ao palco para cantar 26 músicas que representam as diversas fases de sua carreira, para isso a apresentação é dividida em atos. Apesar de mesclar grandes sucessos com músicas não tão conhecidas, a diva também prometeu novidades para a apresentação de hoje, tornando a setlist completa impossível de prever.

Por causa disso, com base nas setlists apresentadas no restante da turnê e na análise feita pelo G1, esta é uma das possíveis setlists que podem ser apresentadas por Madonna no show desta noite. Confira:

Veja a provável setlist do show de encerramento da Celebration Tour:

Ato 1 - It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody (Where’s the Party)

Into the Groove (Open Your Heart)

Bruning Up (I Want Your Love)

Ato 2 – The Storm

Live to Tell

The Ritual (Girl Gone Wild)

Like a Prayer (Birjina Gaztetto Bat Zegoen, Unholy, Girl Gone Wild e Act of Contrition)

Ato 3 – Living for Love

Erotica (Justify My Love, You Thrill Me e Papa don’t Preach)

Justify My Love (Gangsta, Fever e Erotica)

Hung Up (Hung Up on Tokischa, La Isla Bonita)

Bad Girl (Le Regret, op. 332)

Ato 4 – Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Ato 5- The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me (The Good, the Bad & the Ugly)

Mother and Father

Express Yourself

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

Ato 6 – Madonna

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Ato 7 – Billie Jean e Like a Virgin

Bitch I’m Madonna (Give Me All Your Luvin)

Celebration (Music)*

*Segundo publicado pelo G1, as músicas citadas entre parênteses não serão tocadas na íntegra, mas trechos podem aparecer nas faixas principais executadas.