Tributo Manoel Carlos: Atores da Globo lembram dos personagens marcantes

Após ter suas novelas reprisadas na Globo, o autor Manoel Carlos ganhou uma homenagem na série Tributo, que mostra a trajetória marcante do escritor de 91 anos na emissora. O programa vai ao ar nesta sexta-feira (03).

Desta vez, a Globo traz relatos de atores veteranos que tiveram personagens marcantes nas novelas escritas por Maneco, como Por Amor (1997), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003).

Tony Ramos, que pode ser visto na reprise de Mulheres Apaixonadas, Manoel Carlos traz histórias que acontecem ao seu redor: “Ele é um grande ser humano. Um exímio observador da natureza humana e daquilo que nos rodeia”, afirma o ator.

Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam) são irmãs em Mulheres Apaixonadas (Renato Rocha Miranda/Globo)

O programa especial da Globo também relembra como as novelas de Manoel Carlos foram importantes para a inserção de assuntos do cotidiano. A novela Laços de Família, por exemplo, ajudou no aumento expressivo de doações de medula óssea.

Mulheres Apaixonadas, outra trama das 21 horas, que foi reprisada nas tardes da Globo, também colocou o Estatuto do Idoso no meio das conversas. A crueldade de Dóris (Regiane Alves) com os avós foi algo marcante para a época.

Quem nunca desejou ser uma Helena?

Durante a carreira na Globo, Manoel Carlos ficou marcado pelo nome Helena, que foi dado para as protagonistas de diferentes novelas da Globo e isso não será esquecido no Tributo desta sexta-feira (03).

Mônica Siedler como Socorro, em cena de 'Laços de Família' (Foto: Divulgação)

O programa busca entender o fascínio que o autor nutre pela personagem, também pela mitologia grega e pelo fato de achar que este é um nome mais adequado para a personagem mais importante de suas novelas que se passam no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

Além das Helenas de Manoel Carlos, Carolina Dieckmann, Alinne Moraes, Antonio Fagundes, Dan Stulbach, Deborah Secco, Gabriela Duarte, Giulia Gam, Júlia Lemmertz e Lilia Cabral relembram seus personagens nas novelas do autor.

Antes de chegar na Globo, a série documental Tributo foi exibida originalmente na plataforma de streaming Globoplay.