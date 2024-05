Pabllo Vittar sobe ao palco ao lado de Madonna para ensaio

Apesar de ainda não ter sua presença anunciada de forma oficial, a cantora Pabllo Vittar foi vista ensaiando com os bailarinos e com a própria Madonna no palco da Celebration Tour. O show de encerramento da turnê, que deve acontecer na praia de Copacabana neste sábado (4), promete ser o maior de todos e contar com diversas surpresas para o público brasileiro.

Conforme publicado pelo G1, imagens de Pabllo ensaiando no palco foram registradas por diversas pessoas que estavam passando pelo local ou aguardando pela aparição da Rainha do Pop na frente do Copacabana Palace.

PABLLO VITTAR E MADONNA ENSAIANDO pic.twitter.com/QC7frJBLYO — matheuza (@matheuzaaa) May 3, 2024

As duas ensaiaram uma nova coreografia durante a música “Music”, que também contou com um grupo de ritmistas de escolas de samba. Em determinado momento, registrado por pessoas que acompanharam a passagem de som, Pabllo é vista pegando Madonna, que estava mascarada, no colo.

Os ensaios viraram uma prévia do show

Revelando algumas das surpresas que os fãs podem esperar para a apresentação deste sábado, 4 de maio, Madonna subiu ao palco para a passagem de som usando partes dos figurinos característicos da turnê. Em grande parte de suas aparições, a cantora estava usando uma máscara verde que cobria quase completamente seu rosto, deixando somente a boca e os olhos a vista.

Entre os fãs, que estão fazendo plantão na porta do hotel desde a chegada da cantora ao Brasil, o sentimento foi de vivenciar um show exclusivo da cantora, como se fosse um “pocket show” da Celebration Tour, onde pequenos fragmentos de cada bloco foram apresentados, deixando um gostinho de quero mais.

Segundo falas dos bailarinos da cantora, uma nova passagem de som deve acontecer na noite desta sexta-feira para garantir que tudo corra conforme o planejado neste sábado. Vale lembrar que esta será a primeira apresentação da Celebration Tour a céu aberto, o que fez com que a equipe de produção precisasse fazer diversos ajustes na cenografia, iluminação e áudio.

