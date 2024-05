Mascarada, Madonna ‘presenteia’ os fãs com um pocket show em Copacabana

A Rainha do Pop fez a alegria dos fãs na noite da última quinta-feira. Mascarada, mas com peças de figurinos da turnê, Madonna subiu ao palco na praia de Copacabana para realizar as passagens de som e luz. Conforme publicado pela Folha de São Paulo, ela chegou a subir ao palco algumas vezes durante a noite e o início da madrugada, dando aos fãs um gostinho do que vem por aí.

Ao perceberem a movimentação no palco, os fãs que esperavam na porta do hotel Copacabana Palace se dirigiram para as areias da praia na esperança de acompanhar de perto os ensaios, e acabaram se surpreendendo ao receber um “pocket show” da Celebration Tour.

Junto aos bailarinos, a até mesmo a convidados, Madonna participou da passagem de praticamente todos os “atos” da turnê, chegando até mesmo a revelar algumas das possíveis surpresas e modificações que serão apresentadas ao público na noite deste sábado, dia 4 de maio.

No telão, homenagens a diversos ídolos brasileiros foram exibidas e personalidades como Pelé, Marta, Gilberto Gil, Elza Soares, Daniela Mercury, Marielle, Chico Mendes e Paulo Freire apareceram entre os rostos exibidos.

Os fãs enlouqueceram

Nas redes sociais, como era de se esperar, a presença de Madonna no palco causou comoção. Mesmo mascarada, a cantora deu um show para os presentes que fizeram questão de publicar diversos registros do momento e garantiram que a sensação foi de estar assistindo um show exclusivo da Rainha do Pop.

Nos diversos vídeos publicados, os fãs se emocionaram: “Pocket Show! Madonna ensaiou quase todos os blocos da Celebration Tour! Eu não acredito que tivemos essa chance”, comentou um internauta no X, antigo Twitter.

😭POCKET SHOW ❤️‍🔥

Madonna ensaiou quase todos os blocos da Celebration Tour, eu não acredito que tivemos essa chance 🥹 pic.twitter.com/ibkaua6hEb — madonno (@perigo__) May 3, 2024

Em determinado momento, os fãs também registraram uma aparição de Madonna sem máscara. “Madonna simplesmente resolveu aparecer, dessa vez sem máscara, para poder passar o som”.

Madonna simplesmente resolveu aparecer, dessa vez sem máscara, para poder passar o som pic.twitter.com/lXLNLoGTGi — Mailson (@mailsinho27) May 3, 2024

