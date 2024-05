Sem Madonna no palco, público se anima ao acompanhar a passagem de luz e som em Copacabana

O espaço destinado ao show de Madonna na praia de Copacabana já está chamando a atenção de quem passa pelo local e dos fãs que estão em frente ao hotel Copacabana Palace esperando por uma aparição da cantora. Na última quarta-feira (1), uma movimentação diferenciada capturou a atenção dos fãs e demais pedestres, visto que um teste de luz e som foi realizado pela equipe de produção logo no início da noite.

Conforme publicado pelo O Globo, o momento de testes fez com que os vários fãs da cantora que seguem na frente do hotel deixassem seus postos para acompanhar de perto a movimentação no palco. Apesar de não ter a presença dos bailarinos ou até mesmo da cantora, o instrumental de algumas músicas e os telões ligados fizeram a alegria do público, que aproveitou a oportunidade para registrar a estrutura de perto e dançar ao som de algumas músicas da Rainha do Pop.

No X, antigo Twitter, diversas pessoas compartilharam registros do momento em que a iluminação e a parte instrumental de algumas músicas foram acionadas para teste. Veja:

como pode só o toque de holiday no teste de som do palco da madonna já arrepiar todo 😭 pic.twitter.com/RWio6Kkkni — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) May 2, 2024

Mais registro do teste de iluminação do palco onde Madonna se apresentará na Praia de Copacabana (RJ), no sábado (4/05). pic.twitter.com/0Lzmq6e1dV — Maicon Souza (@MaiconSouza_) May 1, 2024

“Maior pista de dança do mundo”

Recentemente, em entrevista ao G1, o produtor Luiz Oscar Niemeyer, responsável pela produção do show de Madonna em Copacabana, revelou que a intenção é transformar a praia na “Maior pista de dança do mundo” e repetir o feito de 2006, no qual os Rolling Stones se apresentaram no mesmo local e tiveram o “maior show de rock do mundo”.

Vale lembrar que os demais shows da Celebration Tour aconteceram em ambientes fechados e que, para a apresentação deste sábado, foram necessárias diversas adaptações nas estruturas, iluminação e áudio. Uma das que está gerando mais destaque é justamente o tamanho do palco onde a Rainha do Pop se apresentará: ele tem o dobro do tamanho dos demais palcos utilizados ao longo da turnê.