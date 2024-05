Com biquíni de lacinho, bailarino de Madonna curte as praias do Rio de Janeiro

A equipe de Madonna segue movimentando a cidade do Rio de Janeiro e, desta vez, as areias da praia de Copacabana, local que será palco do show do próximo sábado, 4 de maio.

Quem roubou a atenção desta vez não foi a cantora, mas sim um de seus bailarinos, Prince, que decidiu dar um mergulho e curtir momentos de sol usando um figurino inusitado: um biquíni minúsculo de lacinho.

Conforme publicado pelo Extra, o bailarino, que é um dos principais nomes do balé da Rainha do Pop, decidiu ir à praia com um biquíni laranja de amarração lateral. O modelo ressalta as curvas do bailarino e evidencia seu bumbum, que também não passou desapercebido pelo público durante as apresentações anteriores da Celebration Tour.

A imagem do momento de lazer foi compartilhada pelo próprio bailarino em seu perfil no Instagram, por meio dos stories em que também compartilha a vista do mar.

Prince usa modelito ousado nas areias de Copacabana. (Reprodução / Instagram)

A equipe está aproveitando o Rio de Janeiro

Além de Prince, outros membros do balé de Madonna também estão fazendo questão de compartilhar nas redes sociais os momentos de lazer no Rio de Janeiro. Logo após a chegada e acomodação da equipe no Copacabana Palace, alguns bailarinos compartilharam momentos de comemoração na piscina privativa do hotel.

Na mesma noite, imagens de Jal Joshua, outra das integrantes do balé, curtindo uma caipirinha enquanto passeia pela Lapa também foram compartilhadas por ela e por seus colegas.

Enquanto isso, os fãs seguem na porta do hotel esperando por uma aparição da cantora, o que aconteceu apenas brevemente após sua chegada ao local.

No próximo sábado, dia 4 de maio, será realizado na praia de Copacabana o último show da Celebration Tour, turnê que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop, Madonna. O evento será gratuito para o público, sendo que são esperadas ao menos 1,5 milhão de pessoas no local.

