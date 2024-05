Operação de segurança para o show de Madonna encontra facas e panelas enterradas na praia

Com o objetivo de encontrar itens escondidos e enterrados nas areias da praia de Copacabana, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio de Janeiro realizou uma verdadeira operação nesta madrugada. Buscando garantir a segurança durante o show de Madonna, que deve ocorrer neste sábado (4), a ação teve como objetivo retirar objetos escondidos pelas areias do local.

Conforme publicado pelo G1, a operação Tatuí, como foi chamada a ação de segurança, faz parte das preparações para o show da Rainha do Pop. Até o momento, os agentes recuperaram 3 facas, 1 frigideira, panelas, 32 garrafas de água e 70 cocos. Além disso, a publicação também revelou que ao menos 4 toneladas de resíduos foram retiradas das areias da praia.

Segurança reforçada

Diante da realização do show de Madonna na Praia de Copacabana, o esquema de segurança e policiamento da região foi reforçado e deve receber ainda mais reforços até sábado.

Nesta sexta-feira, dia 3 de maio, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM será legado para a Praça do Lido, localizada ao lado do Copacabana Palace. São esperados ao menos 3,2 mil policiais para realizar o patrulhamento durante o show.

Na ocasião, eles contarão com 64 viaturas e 65 torres de observação, além do uso de tecnologias de reconhecimento fácil e drones similares aos utilizados na festa da virada do ano de 2024.

Do Posto 6 ao Leme, as ruas transversais que levam à Avenida Atlântica contarão com um cinturão de proteção e barreiras de revista, sendo que 18 das ruas serão totalmente bloqueadas com grades a partir da manhã do sábado. Em outras ruas, novas barricadas de revista serão instaladas e contarão com detectores de metais. Vale lembrar que materiais como latas, garrafas, facas e tesouras serão apreendidos nos pontos de controle.

