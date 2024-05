Protagonista de ‘Quilos Mortais’ reaparece após perder mais de 200 quilos e impressiona

As irmãs Tammy e Amy Slaton se tornaram muito populares por estrelarem o reality show ‘Quilos Mortais: as irmãs Slaton’, que registrou seu incrível processo de perda de peso. Ambas começaram o programa com graves problemas de saúde.

Tammy Slaton: a surpreendente transformação da protagonista de ‘Quilos Mortais’

No entanto, A Tammy do presente é muito diferente da Tammy do passado. A mulher de 37 anos começou o show com mais de 320 quilos e, atualmente, pesa cerca de 125 kg. Através de uma foto compartilhada por sua amiga, a médium Haley Michelle, no Instagram, pode-se ver Tammy com seu corpo atual depois de ter perdido mais de 200 quilos no início do ano.

Da mesma forma, Michelle também postou fotos com Amy, a irmã de Tammy, que também exibe uma figura drasticamente mudada em relação ao início no programa da TLC transmitido para toda a América Latina no Discovery Channel.

Kilos mortales: as irmãs Slato segue o incansável processo de perda de peso de ambas as mulheres, focando também na vida cotidiana das irmãs do Kentucky. Tammy passou por uma cirurgia para perda de peso no final de 2022. Desde então, ela passou de pesar 325 quilogramas para 125 quilogramas.

Tammy reapareceu nas redes sociais com seu novo corpo

Slaton ficou internada por 14 meses no Centro de Reabilitação Windsor Lane em Gibsonburg. Lá, ela passou por um tratamento que incluiu uma cirurgia bariátrica que a fez perder cerca de 181 quilos.

No mesmo local, ela também conheceu seu falecido marido, Caleb Willingham, que pôde compartilhar o processo dela e perdeu a vida alguns meses após o casamento por razões desconhecidas.

Amy tem dois filhos com seu ex-marido Michael Halterman, de quem se divorciou em março de 2023 após cerca de quatro anos de casamento.