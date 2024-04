Os relacionamentos que Madonna teve: desde Sean Penn até seu último romance

Madonna cativou o mundo não apenas com sua música e talento no palco, mas também com sua vida amorosa que tem sido objeto de atenção midiática ao longo dos anos. Desde seus primeiros passos na década de 1980 até os dias de hoje, a cantora teve uma série de relacionamentos amorosos que deixaram sua marca em sua vida e na cultura popular.

Então aqui compartilhamos quem foram os parceiros conhecidos da icônica 'Rainha do Pop'.

O histórico amoroso de Madonna

Um dos romances mais conhecidos da cantora foi com o ator Sean Penn, com quem se casou em 1985.

A relação tumultuada e cheia de altos e baixos capturou a atenção da mídia por anos, até que finalmente se divorciaram em 1989.

Posteriormente, Madonna teve relacionamentos com várias figuras públicas, incluindo o dançarino e coreógrafo Carlos León, com quem teve uma filha, Lourdes, em 1996.

Outros casais notáveis incluem o diretor Guy Ritchie, com quem ela foi casada de 2000 a 2008, e o modelo brasileiro Jesus Luz, com quem teve um relacionamento em 2009.

Em anos mais recentes, a artista tem sido ligada romanticamente a diferentes pessoas, incluindo o dançarino holandês Timor Steffens e o modelo Kevin Sampaio.

No entanto, seu último romance conhecido até o momento foi com o dançarino Ahlamalik Williams, com quem foi vista compartilhando momentos íntimos e de cumplicidade.

Madonna desfruta da sua solteirice

Apesar dos altos e baixos no amor, a cantora tem mostrado ser uma mulher forte e independente, cuja vida amorosa continua sendo objeto de interesse e especulação para seus milhões de seguidores ao redor do mundo. Sua capacidade de se reinventar não só se reflete em sua música e carreira artística, mas também em sua busca constante pelo amor e paixão em todas as suas formas.