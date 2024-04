‘Adeus, Terra’: aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova série coreana da Netflix

Os amantes de séries apocalípticas têm uma nova história para assistir na Netflix. A plataforma lançou sua mais recente produção do gênero na sexta-feira, 26 de abril de 2024: Adeus, Terra.

No projeto sul-coreano, a humanidade tem apenas 200 dias antes de um asteroide mortal colidir com o nosso planeta. À medida que a contagem regressiva começa, o mundo cai no caos.

No entanto, muitos lutam para manter sua sensibilidade até o último segundo e aproveitar os dias que lhes restam. Quer saber mais sobre a série? Continue lendo para descobrir o que você precisa.

Qual é o enredo de “Adeus, Terra”, a nova série coreana da Netflix?

Com base no romance Shūmatsu no Fūru de Kōtarō Isaka, a série de ficção científica mostra como um grupo de pessoas na cidade fictícia de Woongcheon enfrenta a chegada do fim do mundo devido ao iminente impacto de um asteroide em menos de um ano.

"Após circular informações de que um asteroide está prestes a colidir com a Terra e que a península coreana está na zona de impacto, a lei marcial é declarada e o caos total se desencadeia. Conflitos surgem entre aqueles que acreditam no aviso e aqueles que não, criminosos escapam da prisão, seitas perdem o controle e a população implora por ser transferida para áreas mais seguras", diz a sinopse oficial.

Cena da série 'Adeus, Terra' | Netflix (Netflix © 2024)

"No meio deste clima apocalíptico, Se-kyung, uma professora, fica traumatizada com a morte de um aluno que foi sequestrado durante um protesto. E, embora comece a contagem regressiva de 200 dias para o fim do mundo, algumas pessoas querem continuar vivendo o presente", lê-se.

"Apesar das adversidades, Se-kyung, seus amigos e os residentes de Woongcheon lutam para sobreviver e continuar olhando para o futuro pelas crianças mais novas. Hoje, amanhã e todos os dias esperamos o final, juntos", conclui o texto publicado pela Netflix.

Cena da série 'Adeus, Terra' | Netflix (Netflix © 2024)

Quem são os membros do elenco?

Adeus, Terra é estrelado pela atriz sul-coreana Ahn Eun-jin no papel da professora do ensino médio Jin Se-kyung. No entanto, a estrela não está sozinha neste projeto da Netflix.

Cena da série 'Adeus, Terra' | Netflix (Netflix © 2024)

Ahn está bem acompanhada nos papéis principais pelos atores Yoo Ah-in como o cientista Ha Yun-sang, noivo de Se-kyung; Kim Yoon-hye como Kang In-a, capitã da Unidade de Missão Especial do Exército da Coreia; e Jeon Seong-woo como o padre Woo Sung-jae.

Cena da série 'Adeus, Terra' | Netflix (Netflix © 2024)

Kim Kang-hoon, Kim Do-hye, Kim Bo-min e Eun Ye-jun são alguns dos atores que fazem parte do elenco secundário.

Quantos episódios tem?

O projeto distópico tem um total de 12 episódios. A dúzia é dirigida pelo cineasta Kim Jin-min; enquanto Jung Sung-joo ficou encarregado de adaptar o romance e escrever os capítulos.

“Esta é uma série de gênero distópico muito singular, que coloca os personagens em direção à distopia”, explicou o diretor ao The Korea Herald. “Não se trata de suas lutas pela sobrevivência, mas sim algo que levanta uma questão: ‘O que você faria (quando lhe restassem 200 dias de vida)?”.

Cena da série 'Adeus, Terra' | Netflix (Netflix © 2024)

“A ideia principal é que, para todas as pessoas, dos 4 aos 80 anos, a vida é igualmente abençoada e preciosa”, expressou em sua conversa com o veículo de comunicação.

Por sua vez, o roteirista da trama afirmou à Netflix que “esta série presta homenagem ao espírito indomável daqueles que perseveram durante seus últimos dias na Terra”.

Cena da série 'Adeus, Terra' | Netflix (Netflix © 2024)

