Palácio Real compete diretamente com Meghan Markle e prevêem fracasso

A relação de Meghan Markle com a realeza britânica está completamente fraturada depois que ela e seu marido, o príncipe Harry, exporem o que ela sofreu como parte da monarquia e revelarem os maus-tratos de alguns membros, como o príncipe William e Kate Middleton.

ANÚNCIO

Embora Harry tenha conseguido se reunir com seu pai, o Rei Charles III, em meio ao seu sofrimento com câncer, aparentemente não há volta na relação com os príncipes de Gales e agora que a ex-atriz lançou sua nova geleia no mercado, do Palácio Real lançaram concorrência para ela.

Competição entre Meghan Markle e a coroa britânica

Após o fracasso de alguns projetos, Meghan Markle agora criou a marca American Riviera Orchard, com a qual lançou sua geléia de morango, que compartilhou com várias celebridades como ex-atrizes, modelos, influenciadores, entre outros, com o objetivo de promover seu produto.

Recomendados

Parece que a coroa britânica decidiu lançar sua vingança, um gesto que muitos afirmam ser uma estratégia para arruinar o novo negócio de Meghan.

Através da conta do Instagram da Buckingham Palace Shop, foi compartilhado um vídeo promovendo uma geléia real de morango, apenas alguns dias depois de Meghan lançar a sua e enviar para pelo menos 50 celebridades, que já a promoveram nas redes sociais.

“A nossa compota de morango é feita apenas com as melhores frutas e é servida deliciosamente de várias maneiras”, escreveram da realeza, onde enumeraram de acordo com as imagens: em um pãozinho, com um croissant e sobre torradas.

A considerada nova guerra entre os ex-duques de Sussex e os membros reais gerou um amplo debate nas redes sociais entre aqueles que apoiam Meghan e aqueles que apoiam a monarquia, mas também há quem opine que a esposa de Harry não conseguirá competir com a realeza e poderá falhar na tentativa.

"Alguém mais está amando essa crítica sutil?", "Bem feito, equipe de mídia social", "Estou morrendo com o quão oportunas são essas campanhas", "Vou aproveitar a geleia da duquesa de Sussex. Eles estão mostrando suas verdadeiras cores. Costumava respeitar a família real, mas não mais", "A família real odeia tanto o Harry, Meghan e seus filhos que não querem que eles mesmos obtenham renda adicional?", são alguns dos comentários.

No entanto, este negócio não é algo novo para o Palácio de Buckingham, pois desde os anos 90 eles promovem sua própria geleia, que foi ideia do então príncipe Charles com o objetivo de explorar os produtos cultivados em sua casa de campo em Highgrove.

No entanto, Charles III compra a fruta, uma vez que a produção é em grande escala e a loja oficial do palácio envia compotas para todo o mundo, enquanto Meghan não, pois suas matérias-primas são cultivadas nos jardins e pomares de sua casa em Montecito, Califórnia.