Linha Direta: Internet cria força-tarefa para prender o falso profeta

O caso do falso profeta deixou o telespectador do Linha Direta revoltado. Pelas redes sociais, quem acompanhou o segundo episódio da temporada de 2024 criou uma força-tarefa para prender Jair Tércio da Cunha Costa, que está foragido há três anos.

“O falso profeta está foragido há 3 anos, se souber de alguma informação denuncie”, escreveram diversos internautas no X, antigo Twitter.

Outras reações também foram feitas durante a exibição do segundo episódio do Linha Direta em 2024 e também durante a madrugada desta sexta-feira (26).

“Juro esse caso do Linha Direta me deixou enjoado, com ódio e indignação. Precisa achar esse monstro”, disse um outro fã do programa apresentado por Pedro Bial.

O Linha Direta deixou o público sem acreditar

A reconstrução feita no Linha Direta focou nos crimes cometidos por Jair Tércio da Cunha Costa, que foi acusado por pelo menos 14 assédios sexuais, na Bahia.

Para atrair adolescentes e mulheres, o homem falava que era um “messias” ou “líder espiritual”, deixando o telespectador sem acreditar no que assistiu.

"Ele não está sendo protegido por Jesus, Krishna ou Moisés. Ele está sendo protegido por pessoas"



O Falso Profeta está foragido há 3 anos, se souber de alguma informação denuncie. #LinhaDireta pic.twitter.com/miD401YWHt — @TuitaWill 🐺 (@TuitaWill) April 26, 2024

“Eu não confio em líder religioso nenhum. Claro, que nem todos são criminosos, mas eu prefiro me manter longe de qualquer pessoa que se mostre ter um fanatismo religioso muito exagerado”, declarou uma pessoa, que chamou o falso profeta de “nojento”.

Apesar de condenado pela polícia, o falso profeta da Bahia segue foragido, mas um internauta aproveitou a repercussão do caso reconstruído no Linha Direta para afirmar que “ele não está sendo protegido por Jesus, Krishna ou Moisés, está sendo protegido por pessoas”.

Que encontrem essa aberração e na prisão ele receba mais do que fez com essas vítimas! #Linhadireta #jairtercio #tvglobo pic.twitter.com/0MG7HoD9xt — Rodrigo Figueiredo (@Digofig) April 26, 2024

Como foi mostrado por Pedro Bial na Globo, Jair Tércio fez, pelo menos, 21 vítimas. Algumas delas deram depoimentos que deixaram o telespectador assustado.

“Essa mulher começou a ser estuprada com 12 anos pelo falso profeta e o mais triste é que milhares de mulheres são estupradas diariamente por líderes religiosos no mundo inteiro e com a justificativa que estão fazendo sob o comando de Deus”, criticou outra pessoa que acompanhou o caso na Globo.

Muitos crimes cometidos pelo falso profeta aconteceram na década de 1980 e segundo a legislação brasileira, os crimes de estupro prescrevem 20 anos depois da vítima completar 20 anos ou da data do crime. Por isso, alguns casos já prescreveram.